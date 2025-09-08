Venezuela Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadelede Gizli Pisti İmha Etti

Venezuela, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" ile bağlantılı olduğu iddia edilen gizli bir pistin imha edildiğini duyurdu.

Venezuela merkezli Telesur'un haberine göre, Bolivarcı Ulusal Polis Teşkilatı'ndan (PNB) yapılan açıklamada, ülkenin Falcon eyaleti kırsalında gerçekleştirilen operasyonda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen ve uçakların kalkıp inmesini sağlayan bir pistin kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Pistin yaklaşık 500 metre uzunluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, bölgede uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği ifade edildi.

Bu arada Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Karayip bölgesindeki askeri varlığını güçlendireceğini söyledi.

Venezuela'nın Karayipler cephesi ve Atlantik cephesi olarak bilinen 5 eyaletteki askeri varlığının özel olarak güçlendirileceğini dile getiren Lopez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla harekete geçtiklerini belirtti.

Lopez, uyuşturucu kartellerini hedef alan operasyonların Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde devam ettiğini hatırlatarak, "Kimse bizim yerimize bu işi yapmaya gelmeyecek. Kimse bu topraklara ayak basıp bizim yapmamız gereken işi yapmayacak." uyarısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez de ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri varlığına ilişkin yaptığı açıklamada, " Venezuela'ya yönelik ciddi tehditler olduğunu biliyoruz, ülkemize yönelik saldırılar olduğunu biliyoruz. Ancak Venezuela'daki üretim sürecini durdurmak mümkün değildir." ifadesini kullandı.

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta, Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.