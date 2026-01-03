Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi  Gutierrez Anka'ya Konuştu: ABD ile Müzakare Etmeyeceğiz, Türkiye'den Resmi Kınama Bekliyoruz

Haber : Narin Diri | Kamera: Yasin Kabadayı & Hakan Karaduman

(ANKARA) - Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müzakere yoluyla değil, kaçırılarak Venezuela'dan çıkarıldığını söyledi. Gutierrez, devlet başkanını alıkoyarak ABD'nin bir sonuca ulaşamayacağını "Venezuela devrim süreci kişilere değil, devrim içindeki bir halka dayanmaktadır" sözleriyle ifade etti. ABD ile müzakere etmeyi planlamadıklarını ifade eden Büyükelçi, Türkiye'den "resmi bir kınama beklediklerini" vurguladı.

ABD'ye ait askeri güçlerin bu sabah Venezuela topraklarına girerek başkent Karakas dahil olmak üzere birçok kenti bombalamasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez, saldırılarda hem sivil alanlar ile askeri yapılarının hedef alındığını ifade etti. Karakas'ın merkezindeki Fuerte Tiuna askeri üssünün bombalandığını söyleyen Gutiérrez, ülke genelindeki çeşitli havaalanlarının ve Venezuela'nın ana limanının da saldırılardan zarar gördüğünü kaydetti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores'in kaçırıldığını, nerede olduğunun bilinmediğini söyleyen Gutierrez, Venezuela halkı adına ABD hükümetinden, Devlet Başkanı Maduro ile First Lady'nin hayatta olduklarını ve iyi koşullarda bulunduklarını gösteren derhal yaşam kanıtı sunulmasını talep ettiklerini belirtti.

Büyükelçi, bu saldırıyı dünya kamuoyu önünde kınadıklarını ifade ederek, "Kuzey Amerika emperyalizminin içine düştüğü çılgınlığı gözler önüne seren bu saldırıya karşı uluslararası dayanışma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Devlet Başkanı'nı kaçırarak devrimi durduramazlar"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin değerlendirmesi sorulan Büyükelçi Gutierrez, Bolivarcı Devrim'in tek bir kişiye bağlı olmadığını vurguladı.

Gutiérrez, "Amerika Birleşik Devletleri, Bolivarcı Devrim'in tek bir kişiye bağlı olmadığını anlamamıştır. Bu devrim halk tarafından inşa edilmiş ve halk tarafından ayakta tutulmaktadır. Elbette bir lider vardır; halk tarafından anayasal olarak seçilmiş Devlet Başkanımız Nicolas Maduro. Ancak süreç tek bir insana bağlı değildir ve durdurulamaz. Devlet Başkanı'nı vahşice kaçırarak devrimi sona erdireceklerini düşünmek safça bir arzudur. Devrim devam etmektedir ve durmayacaktır. Venezuela en başından beri yalnızca yasalara ve uluslararası hukuka saygı talep etmektedir" dedi.

"Ulusal Meclis süreci değerlendirecek"

Maduro'nun yokluğunda Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in anayasal prosedürler uyarınca görevleri üstlenmesinin ardından, siyasi sürecin nasıl işleyeceği ve olası seçim takviminin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Gutiérrez, bu aşamada kesin bir takvimden söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşamada hükümetimizin atacağı bir sonraki adımların ne olacağını kesin olarak belirlemek oldukça zordur. Anayasal Devlet Başkanı'nın yokluğunda, görevleri üstlenecek olan makam başkan yardımcılığıdır; bu durumda söz konusu kişi Devlet Başkan Yardımcımız Delcy Rodríguez'dir. Ancak özellikle vurgulamak gerekir ki Venezuela devrim süreci kişilere değil, devrim içindeki bir halka dayanmaktadır. Devrimi sona erdirmek için son Venezuelalıyı da ortadan kaldırmaları gerekir; çünkü tüm halk bu antiemperyalist duyguya bağlıdır. Ulusal Meclisimiz toplanacak ve uluslararası şikayetlerin yanı sıra gerekli kurumsal adımlar atılacaktır."

"Bu düzeyde bir saldırı karşısında müzakere gündemde değildir"

Venezuela hükümetinin, ABD'nin saldırılarının ardından petrol sektörü ya da daha geniş siyasi başlıklar üzerinden Washington ile müzakereye açık olup olmadığı sorulan Gutiérrez, bu yöndeki iddiaları net bir dille reddetti. Büyükelçi, şunları kaydetti:

"Venezuela hükümetinin ABD'nin bu adımının ardından petrol sektörünü özelleştirme olasılığını ABD ile müzakere etme gibi bir gündmeleri olup olmadığına, veya ABD ile genel olarak müzakare masaına oturma planları olup olmadığına ilişkin bir soruya Venezurla Büyükelçisi şöyle yanıt verdi: "Bu düzeyde bir saldırı karşısında müzakere ihtimali yoktur. Müzakere için gerekli koşullar mevcut değildir. Yapılması gereken; vatanın savunulması, devlet yapısının korunması ve yaşanan insani ve maddi kayıpların yarattığı acıyla yüzleşmektir. Amerika Birleşik Devletleri emperyal bir çöküş sürecine girmiştir.

"Bu saldırı, Trump'ın doğal kaynaklarımıza yönelme politikasının bir sonucudur"

Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahiptir ve bu saldırı, Trump'ın bizzat dile getirdiği gibi, doğal kaynaklarımıza yönelme politikasının bir sonucudur. Latin Amerika emperyalist saldırgan karşısında diz çökmeyecektir. Bugün Venezuela düşerse, yarın bölgedeki herhangi bir ülke hedef olabilir. Bu nedenle bu vahşeti birlikte kınayarak yolumuza devam ediyoruz. Müzakere gündemde değildir. Kutsal olanı ihlal eden, saldıran biriyle müzakere edilmez. Bağımsızlığımızı, ilkelerimizi, değerlerimizi ve onurumuzu müzakere edemeyiz. Venezuela halkı barışçıl bir halktır, ancak aynı zamanda onurlu bir halktır. Şu anda yaralarımızı sarıyoruz; daha da güçlenmek için."

"Maduro kendi iradesiyle ayrılmadı , kaçırıldı"

İngiltere basınında Venezuela muhalefetine dayandırılarak yer alan, Maduro'nun ABD ile müzakere ederek ülkeden ayrıldığı yönündeki iddialar sorulduğunda Gutierrez, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Büyükelçi, "Devlet Başkanı Maduro kendi iradesiyle ayrılmamıştır; First Lady ile birlikte kaçırılmıştır. Her ikisinin de hayatta olduğuna ve iyi koşullarda bulunduklarına dair yaşam kanıtı sunulması çağrımızı yineliyoruz. Kardeş Türk halkını da bu uluslararası çağrıya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Gutierrez, Venezuela'daki muhalefeti de sert sözlerle eleştirerek, "Defalarca ülkenin bombalanmasına ve işgale çağrı yapan, vatanseverlikten yoksun bir muhalefetle müzakere edilemez" ifadelerini kullandı.

"Venezuela'nın savunulmasında kardeş Türk halkına güveniyoruz"

Türkiye'ye yönelik beklentilerini de dile getiren Büyükelçi Gutiérrez, Türk halkının ABD'nin bu saldırganlığını reddettiğinden emin olduklarını söyledi.

Gutiérrez, "Bu saldırı Venezuela halkına değil; barışçıl ve onurlu bir halka yönelmiş emperyal bir saldırıdır. Türkiye ve Venezuela halkları arasında yakın bir ilişki, devlet başkanları arasında da gerçek bir dostluk olduğunu biliyoruz. Türkiye'den resmi bir kınama açıklaması bekliyoruz. Venezuela'ya, Devlet Başkanı Maduro'ya, barışa ve Latin Amerika birliğine destek amacıyla kitlesel gösteriler yapılacağını da biliyoruz. Venezuela'nın savunulmasında kardeş Türk halkına güveniyoruz" dedi.