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Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

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Geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in ardından, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Hayata, kadere ve geleceğe dair yaptığı içten değerlendirmelerle dikkat çeken İrtem'in "Kısmet neyse oraya" diyerek başlayan açıklamaları, ölüm haberinin ardından sevenlerinin yüreğini burktu.

  • Oyuncu Ece İrtem 35 yaşında hayatını kaybetti.
  • İrtem, 'Bambaşka Sohbetler' programında 'Kısmet neyse oraya' dedi.
  • İrtem, hayatın küçük anlarının önemini vurguladı.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Ece İrtem'in 35 yaşında hayatını kaybetmesi sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu. Genç oyuncunun vefat haberinin ardından, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

"KISMET NEYSE ORAYA"

Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan Ece İrtem, hayat ve kader anlayışına ilişkin samimi ifadeler kullanmıştı. Düvenci'nin "Peki şimdi nereye?" sorusuna verdiği yanıt ise ölüm haberinin ardından bambaşka bir anlam kazandı.

"Kısmet neyse oraya" diyen İrtem, yaşamı nasıl gördüğünü şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben biraz çok güveniyorum, her şeyi Allah'a emanet ediyorum. Bir kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi bir deneyime, şükretmeye ve sevgi için buraya gönderdi. Ben de artık kendimi rahat bırakıyorum."

"EN GÜZELİ GELECEK"

Başarılı oyuncu, kariyer ve hayat kaygılarına ilişkin düşüncelerini de programda paylaşmıştı. Yaşadığı süreçlerin kendisine önemli dersler verdiğini belirten İrtem, sözlerine şöyle devam etmişti:

"İş mi geldi? Nasıl olsa bir şekilde kendini belli edecek hangisini seçmem gerektiği. Ya da iş mi gelmedi? En güzeli gelecek, bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi çünkü iş geldi, ben sadece üzüldüğümle kaldım, canımı sıktığımla kaldım."

"ÇİÇEKLERİ KOKLAYARAK GEÇİREBİLİRDİM"

Hayatın küçük ama değerli anlarının önemine dikkat çeken İrtem, geçmişe dönüp baktığında farklı davranabileceğini de şu sözlerle ifade etmişti:

"O süreci daha böyle çiçekleri koklayarak, teyzemi belki iki defa fazla öperek geçirebilirdim."

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncunun bu sözleri, vefat haberinin ardından sevenlerini bir kez daha duygulandırdı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İrtem'in yaşamı ve kadere bakışını yansıtan bu açıklamaların ne kadar anlamlı olduğunu dile getirdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUğur Sezer:

tengriye güvenin doğadan geldik doğaya döneceğiz

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Haber YorumlarıFerhat Özkılıç:

Düşüncesi güzelmiş. Allah rahmet eylesin, günahlarını bağışlasın inşallah

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

allah rahmet eylesin en azından imanlı biriymiş allah günahlarını affetsin

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