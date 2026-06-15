Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, Batum'da Vücut Geliştirmede Dünya Şampiyonu Oldu

BOLU Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur (53), Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme yarışmasında '+50 Men's Physique' kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2'nci sınıf Emniyet Müdürü Türker Uygur, yoğun iş mesaisinin yanı sıra uzun yıllardır vücut geliştirme sporuyla uğraşıyor. Şehit polis çocuğu olan Uygur, 2023 yılında katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. 2025 yılında İzmir'de düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde '+45 Master Erkekler Fizik' Türkiye şampiyonu oldu. Uygur, aynı organizasyon kapsamında sadece 2 gün sonra podyuma çıktığı uluslararası yarışmada da altın madalya alarak birincilik kürsüsüne çıktı. Dünya şampiyonluğu hedefi için çalışmalarına aralıksız şekilde devam eden Uygur, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen NPC Worldwide Pro Qualifier vücut geliştirme şampiyonasına podyuma çıktı. Uygur, yarışmada '+50 Men's Physique' kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı