Uzun yola çıkacak sürücülere önemli uyarılar

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil rotalarına doğru uzun yolculuğa çıkmaya hazırlanan sürücülere, hayati önem taşıyan araç bakım uyarıları yapıldı.

Düzce'de 20 yıldır motor ustalığı yapan Emrah Ustaoğlu, yola çıkmadan önce yapılması gereken teknik kontroller ve seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken detaylar hakkında bilgi verdi. Güvenli ve sorunsuz bir yolculuk için araç bakımlarının kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Ustaoğlu, özellikle fren sistemleri, soğutma suyu ve klima bakımlarının öneminin altını çizdi.

"Bu durum kazaya sebebiyet verebilir"

Tatil bölgelerine gidecek sürücülerin yola çıkmadan önce araçlarının ön takım ve fren kontrollerini uzman ellere teslim etmesi gerektiğini ifade eden Ustaoğlu, sıcak havalarda motorun hararet yapma riskine karşı su ve yağ seviyelerinin tam olması gerektiğini vurguladı. Ustaoğlu, "Sıcak havada araçların hararet yapma durumu olabiliyor. Sürücülerimize araçların sularını kontrol etmelerini öneriyorum. Araçların ön takımları ve fren sistemleri çok önemli. Bazen fren pedalları düşük olabiliyor, bu durumda fren hidrolik yağını, sızma olup olmadığını da mutlaka kontrol etsinler çünkü uzun yola gidince ısınıyor ve herhangi bir yerinden kaçak yapıyor. Kaçak olunca da fren boşluğu oluyor. Bu durum kazaya sebebiyet verebilir" dedi.

Jant ve disklere su tutulması uyarısı

Yolculuk sırasındaki mola yerlerinde sürücülerin sıkça yaptığı bir eyleme de dikkati çeken Ustaoğlu, "Mola verdiğimiz zaman uğradığımız tesislerde araçlara su tutuyorlar. Özellikle tekerlek ve jantlara su tutmalarını kesinlikle önermiyorum. Su tutulması balata ve disk çatlamalarına yol açıyor" ifadesini kullandı.

Yaz sıcaklarında araç içi konforun vazgeçilmezi olan klimaların bakımsız kullanıldığında sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yollarda klimalar ve klima filtrelerinin temizliği çok önemli, bunları mutlaka kontrol ettirelim. Sıcak havada motor da ısınınca, bakımsız sistemlerden geçip araç içine verilen hava, başta sürücü olmak üzere yolcularda baş ağrısına neden olabiliyor. Bu da sürüş konforunu ve dikkatini olumsuz etkiliyor. Ayrıca sürücülerimiz yola çıkmadan önce cam sularını da kontrol ettirmeyi unutmasınlar." - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı