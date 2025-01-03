Venezuela'dan muhalif lideri getirene 100 bin TL ödül

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, temmuzda yapılan devlet başkanlığı seçimini yüzde 51,20 oyla üçüncü kez kazandı. Muhalefet koalisyonu adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado seçim sonuçlarını reddetti. Gonzalez, hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından eşiyle beraber 8 Eylül'de İspanya Hava Kuvvetlerine ait uçakla Caracas'tan Madrid'e kaçtı. Venezuela, Gonzalez'in yakalanması için ödül verileceğini açıkladı.

GONZALEZ'İ GETİRENE 100 BİN TL

Venezuela Bilimsel, Cezai ve Kriminalistik Araştırmalar Birliği (CICPC), İspanya'ya sığınan Gonzalez'in gözaltına alınmasına yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar verileceğini duyurdu. CICPC, "Gonzalez, cumhuriyete karşı şiddet eylemlerine destek verme, görev gaspı, evrakta sahtecilik, kara para aklama, devlet kurumlarını hiçe sayma, yasalara itaatsizlik ve suç örgütü kurma suçlamasıyla aranıyor." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN DEVLET BAŞKANIYLA GÖRÜŞECEK İDDİASI

Öte yandan, Gonzalez'in Arjantin'e geçeceği ve burada Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kabul edileceği yönünde bilgiler paylaşıldı. Muhalif siyasetçi Gonzalez, "Arjantin'e sığınacağı" yönündeki iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi.

"ÜLKEYE AYAK BASAR BASMAZ GÖZALTINA ALINACAK"

Gonzalez, daha önce medyaya yaptığı birkaç açıklamada, 10 Ocak 2025'de Venezuela'ya gelerek devlet başkanı olarak yemin etmek istediğini duyurmuştu. Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello, 29 Kasım 2024'teki açıklamasında, Gonzalez'in Venezuela'ya ayak bastığı andan itibaren gözaltına alınacağını belirtmiş, "Edmundo Gonzalez'in yemin etmek üzere Venezuela'ya gelmesine tek bir ihtimal bile yok." ifadesini kullanmıştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 28 Temmuz seçimini kazandığını vurgulayan Cabello, 10 Ocak 2025'te Maduro'nun Ulusal Meclis (AN) önünde yemin edeceğini söylemişti.