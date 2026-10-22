Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Venezuela iktidar partisi PSUV, ABD'de Raul Castro için yakalama kararını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Venezuela'da iktidardaki PSUV, ABD'de eski Küba lideri Raul Castro hakkında çıkarılan yakalama kararını kınadı. Parti, kararın hukuki dayanağı bulunmadığını ve Küba'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirterek Latin Amerika ve Karayip ülkelerini Küba'ya destek olmaya çağırdı.

Venezuela'da iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti (PSUV), eski Küba lideri Raul Castro hakkında ABD'de yakalama kararı çıkarılmasını kınadı.

Partiden yapılan açıklamada, Küba ile dayanışma içinde olunduğu belirtilerek, yakalama kararının hukuki dayanağının bulunmadığı ifade edildi. Kararın uluslararası hukuku ve Küba'nın egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle reddedildiği ve kınandığı aktarıldı.

Durumun ABD'nin Küba'ya uyguladığı daha geniş kapsamlı baskıyla ilişkilendirildiği açıklamada, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri Küba'ya destek olmak üzere harekete geçmeye çağrıldı.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ambargonun Ocak ayından bu yana şiddetlendiği ve bu durumun Küba halkı üzerinde ek bir baskı yarattığı belirtilen açıklamada, partinin Küba'nın bağımsızlığına verdiği destek yinelendi.

Florida Eyalet Başsavcılığı ve Florida Emniyet Müdürlüğü, 24 Şubat 1996'da uluslararası sularda silahsız iki "Brothers to the Rescue" sivil uçağın düşürülmesiyle bağlantılı olarak eski Küba Devlet Başkanı Raul Modesto Castro Ruz hakkında 19 Ekim'de yakalama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Mert Hakan'dan bomba Kerem paylaşımı

Mert Hakan'dan bomba Kerem paylaşımı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta emekli polis memuru mezarlıkta ölü bulundu

Emekli polis memurunun kahreden sonu! Mezarlıkta bulundu
Osimhen'den dünyaca ünlü menajere ret

Osimhen'den dünyaca ünlü isme ret
Galatasaray'ın Osimhen ile kazandığı penaltı iptal edildi

Ortalığı ayağa kaldıran pozisyon!
Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi

Giderayak yine yaptı güzelliğini
Şafak Sezer’den Erdoğan’a övgü dolu sözler: Samimi ve doğal

"Erdoğan'ı neden seviyorsunuz?" diye soruldu: İşte yanıtı

İstanbulspor'da Özer Hurmacı dönemi

1. Lig ekibi İstanbulspor'un başına geçti
Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler

Tarihi maç! Manchester United'ı resmen perişan ettiler