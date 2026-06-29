Venezuela'daki depremlerde enkaz yığınına dönen mahalleler felaketin dehşetini gözler önüne seriyor

Venezuela'daki depremlerden en çok etkilenen La Guaira kentinde enkaz yığınına dönen, tatilcilerin gözde sahil mahallelerinden ???????Caravellada ve Cariba, felaketin dehşetini gözler önüne seriyor.

Karayip kıyılarında Venezuelalıların sıklıkla tatillerde tercih ettiği, kiralık evlerin bulunduğu Caravellada ve Cariba mahalleleri, resmi tatile denk gelen 24 Haziran'daki depremlerde yerle bir oldu.

Enkaz altında kalanların seslerinin duyulabilmesi için sürücülerin, motosiklet ve araçlarının kontağını kapatıp elleriyle ittikleri bölgede yaşam zor şartlarda devam ediyor.

Dükkanların ve süpermarketlerin açılamadığı, binaların enkaza döndüğü, yollarda yarıkların oluştuğu bölge, felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

Yakınları enkaz altında kalanların umut ve hüzünle karışık bekleyişi sürüyor.

Öte yandan, dünyanın dört bir yanından arama kurtarma ekiplerinin akın ettiği Venezuela'da depremin ardından geçen günlere rağmen hala enkaz altından kurtarılanların olması umutları taze tutuyor.

"Depremi inanılmaz derecede güçlü hissettim"

Venezuelalı Mari, AA muhabirine, depreme binanın giriş katında yakalandığını belirterek, "Depremi inanılmaz derecede güçlü hissettim. Önce hafif bir sarsıntı gibi geldi ama sonra hemen tekrarlayan bir sarsıntı ve şok gibiydi." dedi.

Zemin katta olmasına rağmen dışarı çıkmakta zorlandığına dikkati çeken Mari, "Dışarı çıkmaya çalışırken düştüm ve herkes üzerimden geçti. (Binanın bulunduğu) La Playa Caddesi'ndeki her şey yıkıldı, yerle bir oldu." ifadelerini kullandı.

Mari, depremde büyük binaların çöktüğünü dile getirerek, "Bu binada çok zaman geçirirdim çünkü kız kardeşim ve eşi bu binada yaşıyordu, sürekli onları ziyaret ederdim. Kız kardeşim binanın 6. katında mahsur kaldı. Hayatta olmadığı düşünülüyor ama bilemiyorum." diye konuştu.

"Durum çok kırılgan, hala çok şeye ihtiyacımız var"

Venezuelalı Doktor Suheyb Bohandan da deprem esnasında eğitim için başka bir kentte olduğunu söyledi.

Depremin ardından La Guaira'ya geldiğini anlatan Suheyb, ABD'de olan akrabalarının kendisine yakınlarının depremde öldüğünü söylediklerini aktardı.

Suheyb, "Hala hayatta olabilirler, böyle umuyoruz, mucizeler hala gerçekleşiyor." dedi.

Gönüllü sağlık hizmeti vermeye başladığını belirten Suheyb, deprem bölgesindeki insanlara yurt dışındaki yakınlarının desteğiyle ilaç temin ettiğini anlattı.

Venezuela'daki duruma dikkati çeken Suheyb, "Durum çok kırılgan. Şükür ki biz Venezuelalılar olarak bir aradayız ve ilaç gibi çeşitli ihtiyaçları topluyoruz. Hala çok şeye ihtiyacımız var, birçok şey eksik." diye konuştu.

Suheyb, "Yakınlarınıza iyi bakın, her zaman onlarla birlikte olun, işleri son dakikaya bırakmayın." tavsiyesinde bulundu.

Venezuela'da 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde en az 1450 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.