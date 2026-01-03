Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in "yakalandığını" duyurmasının ardından Venezuela yönetimi açıklama yaptı.

"HAYATTA OLDUKLARINA DAİR..."

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Maduro ve Flores'in nerede olduklarına dair hükümetin bilgi sahibi olmadığını söyledi. Rodriguez, "Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve Cilia Flores'in hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OPERASYONU DELTA FORCE BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi.

GÖZLER VENEZUELA'DAKİ YER ALTI ZENGİNLİKLERİNE ÇEVRİLDİ

Saldırıların ardından akıllara Venezuela'da bulunan yer altı zenginlikleri geldi. Venezuela, devasa altın rezervleri ve petrol yataklarıyla dünya kaynak zenginliği açısından önemli bir konumda. Altın sektörünün kamulaştırılmasının ardından Venezuela hükümeti, ekonomisini yeniden yapılandırarak yer altı zenginliklerini daha etkin bir şekilde kontrol etmeyi hedefliyor. Venezuela'nın derinliklerinde saklı olan muazzam altın yatakları, sadece enerji değil, en değerli madenlerle de dolu. Latin Amerika'nın incisi Venezuela, ABD'nin yakın takibinde bir hazineye dönüştü. Venezuela, dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri konumunda.

1 YILLIK ALTIN ÜRETİMİ 40 TON BANDINDA

Venezuela, sahip olduğu devasa zenginlikleriyle günümüzde ABD'nin gözünü diktiği bir hazineye dönüştü. Dünya Altın Konseyi'nin ülke raporlarına göre son yıllarda (2023–2024) Venezuela'nın toplam altın üretimi, 20-40 ton/yıl bandında raporlandı. Venezuela Merkez Bankası'nın bilançosuna göre 2024 sonu itibarıyla ülke rezervlerinde tutulan altın miktarı yaklaşık 53 ton olarak raporlandı.

JEOPOLİTİK ANLAMDA KRİTİK KONUMDA

Latin Amerika'nın devasa yer altı zenginlikleri bakımından öne çıkan Venezuela, Washington'ın jeopolitik hesaplarında yıllardır kritik bir konumda bulunuyor. ABD'nin, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle Karayipler ve Pasifik'e gönderdiği savaş gemileri, bölgedeki askeri gerilimi artırdığı için dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere üst düzey yetkililer, ABD'nin bu hamlesini Venezuela'nın yer altı kaynaklarına göz dikmek olarak nitelendiriyor.

KANITLANMIŞ PETROL REZERVİNDE İLK SIRADA

Petrol denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Venezuela, topraklarının altındaki yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerinden oluşan yer altı zenginlikleriyle de biliniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, Venezuela'nın günlük petrol üretimi, 2025 yılı itibarıyla ortalama 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor. Venezuela, 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezerviyle dünyada ilk sırada yer alıyor. Ülkenin batı ve orta bölgelerinde özellikle Orinoco Kuşağı ve Maracaibo Gölü çevresinde çıkarılan petrol, Venezuela ekonomisinin temelini oluşturuyor.

PETROL İHRACATINDAN 17,5 MİLYAR DOLAR GELİR

Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) verilerine göre, ülke 2024 yılında petrol ihracatından yaklaşık 17,5 milyar dolar gelir elde etti.