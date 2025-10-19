Venedik'te 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi Başarıyla Gerçekleşti

İtalya'nın Venedik kentindeki 4. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi'ne (OSARK) katılan tarih alanında çalışan genç akademisyenler ve öğrenciler, kongrenin kendi çalışmaları için son derece faydalı olduğunu belirtti.

Venedik'teki Ca' Foscari Üniversitesinin ev sahipliğinde "Osmanlı Akdeniz'i" temasıyla 17 Ekim'de başlayan ve bugünkü oturumlarla sona eren 4. OSARK'a katılan genç akademisyenler ve öğrenciler, kongreyi AA muhabirine değerlendirdi.

ABD'nin Binghamton Üniversitesi'nde kısa süre önce doktorasını tamamlayan genç İtalyan tarihçi Marco Ali Spadaccini, OSARK'ın dördüncüsünün çok doğru bir yerde yapıldığını belirterek, "Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik arasındaki ilişkileri, özellikle de Adriyatik Denizi çevresindeki ilişkileri incelemek için kesinlikle büyüleyici bir ortam ve ideal bir yer." dedi.

Spadaccini, Adriyatik'teki İtalyan devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler üzerine çalışan bir araştırmacı olduğunu ifade ederek, "Elbette doğru yerdeyiz. Burada keşfedilecek, öğrenilecek çok şey var. Kişisel olarak da yeni birçok şey öğreniyorum. Bu (kongre), hem akademik açıdan hem de bir araştırmacı olarak benim için oldukça zenginleştirici bir deneyim." diye konuştu.

Kongreye bildiri sunmak için Yunanistan'dan katılan ve doktora sonrası araştırmasında 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu üzerine çalışan Yunan akademisyen Evita Dandali de "Burada, 18. yüzyılda Osmanlı Selanik'i üzerine yazdığım doktora tezimin bazı bulgularını sunmak için bulunuyorum. Araştırmam aslında doktora tezimin bir devamı niteliğinde. Tezim, Selanik'teki Yeniçeri Ocağı ve yeniçerilerle ilgili." ifadelerini kullandı.

Dandali, 4.OSARK'ı değerlendirirken, şunları kaydetti:

"Bu kongre hem kendi araştırmam hem de araştırma sorularım açısından son derece faydalı bir etkinlik. Çünkü Akdeniz tarihiyle ve farklı Akdeniz limanlarının ortak bir alan içinde birbirleriyle nasıl bağlantılı olduklarıyla ilgileniyor. Dolayısıyla hem kişisel araştırmalarım hem de genel olarak Osmanlı çalışmaları için faydalı, çünkü araştırmalarım aslında Akdeniz coğrafyasında birbirine bağlı olan farklı disiplinlerden gelen insanları bir araya getiriyor."

"Bu kongre çok ilgi çekici"

Arnavutluk asıllı İtalyan yüksek lisans öğrencisi Arti Qarri de, şunları söyledi:

"Benim için özellikle tarihsel açıdan bu kongre çok ilgi çekici çünkü burada birçok profesör ve araştırmacı var ve farklı bakış açıları sunuyorlar, genellikle ulaşamayacağımız bilgileri paylaşıyorlar. Örneğin ticaret, alışveriş ağları, toplumsal yapılar gibi konular işleniyor. Bunlar genelde derinlemesine incelenmeyen ama çok ilginç meseleler. Bu tür etkinlikler, bunları detaylandırmak için harika fırsatlar sunuyor."

Qarri, OSARK'ın faydasını anlatırken şöyle devam etti:

"Lisans tezimde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Arnavutluk'taki toplulukları ve dolayısıyla refah devletini ve toplumların ve ticaretin şehirlerde ve kırsal kesimde nasıl işlediğini de inceledim. Asıl ilgi çekici nokta bu."

İtalyan lisans öğrencisi Lidete Pollet de 4. OSARK'a Ca' Foscari Üniversitesinden hocası ve kongrenin düzenleyicilerinden Doç. Dr. Vera Costantini'nin davetiyle katıldığını belirterek, "Bu konferansa bir öğrenci olarak katılmaya karar verdim çünkü Osmanlı tarihini, özellikle Akdeniz'le olan ilişkilerini daha yakından öğrenmek istiyorum. Ayrıca o dönemde Osmanlı'nın diğer Akdeniz ülkeleriyle yürüttüğü siyasi politikalar hakkında da daha fazla bilgi edinmek istedim." şeklinde konuştu.

Tez yazma sürecinde olduğunu ve tezi için de bir fırsat olarak gördüğü bu kongredeki oturumları yakından takip ettiğini söyleyen Pollet, "Burada ele alınan konular çok ilginçti. Zaman zaman biraz zorlandım çünkü Türkçem iyi ama halen geliştirme aşamasındayım, bu yüzden benim için güzel bir dil pratiği de oldu." yorumunu yaptı.

Pollet, özellikle Prof. Dr. Nevin Özkan'ın moderatör olduğu, Akdeniz'deki sanatsal hareketler üzerine seminerleri ilgiyle takip ettiğini aktardı.

İlki 2015'te Sakarya'da, ikincisi 2018'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, üçüncüsü 2022'de İstanbul'da ve dördüncüsü de bugünlerde Venedik'te düzenlenen OSARK, dünya genelindeki Osmanlı tarihi araştırmacılarına entelektüel etkileşim ve işbirliği zemini sunan saygın bir platform olarak öne çıkıyor.