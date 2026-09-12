Venedik Film Festivali'nde, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA"ya "Jüri Özel Ödülü" verildi

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" filmi layık görüldü.

Venedik kentinin Lido Adası'nda 2 Eylül'de başlayan dünyanın en eski sinema festivalinde ödül töreni yapıldı.

Festivaldeki gösterimi sırasında sinemaseverlerin büyük beğenisini toplayarak 25 dakika ayakta alkışlanan, İngiliz The Guardian gazetesi tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Oscar ödüllü Yuval Abraham ve Rachel Szor'un yaptığı "NAZA" belgeseli "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Ödülü almak için sahneye çıkan İsrailli yönetmenler Abraham ve Szor, ödül dolayısıyla teşekkür etti.

Töreni salondan izleyenler tarafından da uzun süre ayakta alkışlanan yönetmenlerden Abraham, "Jüriye teşekkür ederiz. Burada olduğumuz için ikimiz de gerçekten çok minnettarız." dedi.

İsrail'de filmlerine karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü ve gerçeklerin görülmemesi için çok şey yapıldığını dile getiren Abraham, "Gerçek şu ki bu festivalin başlamasından bu yana geçen sadece 10 gün içinde İsrail, Gazze'de en az 6 Filistinli çocuğu öldürdü. Bunlardan biri 3 yaşındaki bir kız çocuğuydu, biri 7 yaşındaydı ve babasıyla arabada öldürüldü, iki kız kardeşi ise evde uyuyordu." dedi.

Abraham, "Konuştuğumuz İsrailli istihbarat görevlileri bize bu katliamın tesadüfi değil, sistematik olduğunu, bilinçli bir tasarıma, cinayet eylemlerine ve Filistinlilerin tamamen şeytanlaştırılmasına dayalı politikalara dayandığını anlattılar." diye konuştu.

Abraham, yaşananların belgelendiğini ve bunu Filistinli gazetecilere borçlu olduklarına dikkati çekerek, "Şunu çok net ifade etmek istiyorum; bu gerçekler, daha ilk günden itibaren belgelenmiş ve bilinir durumdaydı. Bunu Filistinli gazetecilere borçluyuz. Gazze'de İsrail tarafından 200'den fazla gazeteci öldürüldü. Susturuldular. Bir suçun reddedilmesinin, o suçun sürmesine zemin hazırladığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filmlerinin, izlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Abraham, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu suçları işleyen bizim ülkemiz ve Avrupalıların filmi izlemesini istiyoruz. Özellikle de burada, İtalya'da. Çünkü sizin hükümetiniz ve Alman hükümeti, İsrail üzerindeki bu durumu sona erdirebilecek baskının uygulanmasını engelliyor. Amerikalıların da filmi izlemesini istiyoruz, çünkü cinayetlerin büyük bölümünü finanse eden ülke ABD. Teşekkür ederim."

"NAZA" İsrail ordusunca "öngörülen sivil ölümleri" için kullanılan kısaltma

Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi.

Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi. Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Yapımdaki kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı olarak anlatıyor. Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilindiği halde evler ve daireler bombalanıyor.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

Belgeselde konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtildi.

Kaynak: AA