Eşine atılan mesaja sinirlenen veli, okulu basıp öğretmeni yumrukladı

Çarşamba günü Oruç Reis İlkokulu'nda meydana gelen olayda veli Emrah K, sınıfa girip öğrencilerine ders anlatan öğretmen Zeynel Demirhan'a tekme ve yumrukla saldırdı. Hizmetlilerin araya girmesiyle kurtarılan Zeynel Demirhan, sınıftan çıkıp, koşarak okul müdürünün odasına kaçtı. Ancak Emrah K. öğretmenin peşinden gidip, odada kendisine engel olmaya çalışan okul müdürü Mutlu Özsoy'a da yumruk salladı.

O ANLAR KAMERADA

Görevliler tarafından sakinleştirilen Emrah K., çağırılan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin çocuğunun alacağı kitapla ilgili eşine mesaj atmasına sinirlendiği iddia edilen Emrah K.'nın sınıfa girmesi, öğretmenin sınıftan çıkıp okul müdürünün odasına kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, jandarmaya teslim edilirken, Emrah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Darp raporu alan ve Emrah K.'den şikayetçi olan Zeynel Demirhan, 26 yıllık eğitim hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyledi. Demirhan, "Veli sınıfa girdi, 'hoş geldiniz' diyecektim. Sonra tokat attı, ardından tekme attı. Araya hizmetli arkadaşlar girdi. Benim o ara gözüm kararmış, kendime geldiğimde ise müdür odasına kaçtım. Jandarma çağırdığımız için de müdürün odasının kapısını kırdı" dedi.

"MESAJ ATMASINA ÇILDIRMIŞ"

Görgü tanığı hizmetli Özlem Tuncel ise saldırı sırasında çocukların büyük korku yaşadığını anlatarak, "Çocukların kimisi istifra etmişti kimisi de bağırıyordu. Ben adamı sakinleştirmeye çalıştım. 'Benden alamayacağı kitap parasını eşimden neden istemiş' dedi. Yani özelden mesaj atmasına çıldırmış. 'Niye gruptan yazmıyor' dedi. Öğretmen de kırıcı olmamak için özelden yazmış. Tamamen algı meselesi" diye konuştu.