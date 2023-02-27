Veli Ağbaba: Yeşilyurt'ta Meydana Gelen 5.6 Şiddetindeki Depremin Ardından Maalesef Malatya'da Yeni Binalar Çöktü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya’da yıkılan bir binanın enkaz görüntüsünü paylaştı ve “12:04’te Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremin ardından maalesef Malatya'da yeni binalar çöktü. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü karşısındaki apartman da yıkılan binalar arasında” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'da yıkılan bir binanın enkaz görüntüsünü paylaştı ve "12: 04'te Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremin ardından maalesef Malatya'da yeni binalar çöktü. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü karşısındaki apartman da yıkılan binalar arasında" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün saat 12: 04'te Yeşilyurt'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabında, son deprem sırasında Malatya'da yıkılan bir binanın enkaz görüntüsünü yayınladı. Ağbaba, paylaşımında şunları kaydetti:

"12: 04'te Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremin ardından maalesef Malatya'da yeni binalar çöktü. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü karşısındaki apartman da yıkılan binalar arasında. Can kaybı yaşanmaması temennisiyle..."