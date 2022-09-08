Veli Ağbaba PTT'de Taşeron İşçilerin İşten Atıldığı İddialarını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba PTT bünyesinde çalışan taşeron işçilerinin topluca işten çıkartılmasını Meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, "Çalışma Bakanının 'taşeron işçilerin sorunları çözülmelidir' dediği bu günlerde kurumlarda çalışan taşeron işçilerinin topluca işten çıkartılması ayrı bir garabettir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Taşeron işçilere yönelik yeni düzenlemeler yapılacağından bahseden Çalışma Bakanı ülke genelinde son günlerde kurumlara bağlı ne kadar taşeron işçinin işten çıkartıldığına dair inceleme başlatması gerekmektedir. Aksi takdirde işten çıkartılan işçilerin yerine başka işçilerin istihdam edilmesi, ileride kadro hakkı verildiğinde yeni ayrımcılıklara neden olacaktır" dedi.

Ağbaba konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada da şunları ifade etti:

"Taşeronda çalışan 250 PTT işçisinin işten çıkartıldığı iddia ediliyor. PTT bünyesinde taşeron olarak çalışan 250 işçinin temmuz ayında yeni sözleşme yapılmasına rağmen işten çıkartıldığı iddia edilmektedir. Bizlere ulaşan işçiler; işten çıkartılma nedeni olarak geçmiş döneme dair alacaklarına yönelik açtıkları dava olduğunu bildirmektedir. Lakin iddialara göre işten çıkartılan işçiler arasında alacak davası açmayan işçilerinde bulunduğu dile getirilmektedir. Taşeron işçilere yönelik yeni düzenlemeler yapılacağından bahseden Çalışma Bakanı ülke genelinde son günlerde kurumlara bağlı ne kadar taşeron işçinin işten çıkartıldığına dair inceleme başlatması gerekmektedir. Aksi takdirde işten çıkartılan işçilerin yerine başka işçilerin istihdam edilmesi, ileride kadro hakkı verildiğinde yeni ayrımcılıklara neden olacaktır. Ayrıca Genel Başkanımızın PTT işçiler öznelinde tüm işçilere ayrımsız ve şartsız kadro verileceğini söylemesinden sonra toplu işten çıkarmaların yaşanması da düşündürücüdür. Çalışma Bakanlığı PTT'de herhangi bir inceleme başlatmış mıdır? Son aylarda işçilerin en çok hak ihlali ile karşılaştığı kurumlardan bir tanesi ne yazık ki PTT'dir. Bilindiği üzere önce işçilerin iş sözleşmesinde alacakları ücretleri düşüren PTT şimdi de toplu işten çıkarma iddiaları ile anılmakladır. ve yine işçilerin şikayetlerine göre işten çıkartılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları da ödenmemiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e yöneltilen sorular şöyle:

"PTT'de taşeron olarak çalışan işçilerin son günlerde toplu bir şekilde işten çıkartıldığı doğru mudur? Eğer işten çıkarmalar doğru ise işçiler hangi gerekçe ile işten çıkartılmıştır? Bakanlığınıza işten çıkarmalarla ilgili ulaşan bir şikayet var mıdır? Bakanlığınız işten çıkarma iddiaları ile ilgili herhangi bir inceleme başlatacak mıdır?"