Depremzedelere destek vermek için bölgeye giden CHP'li başkana yumruklu saldırı

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Saadet Partisi'nin Malatya'da kurduğu 10 bin kişilik aşevinin Valilik tarafından kaldırılmak istenmesi üzerine tepki gösteren vatandaşlara destek vermek için bu akşam bölgeye gitti. Ancak Yıldız burada yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya milletvekili Veli Ağbaba ile açıklama yaptı.

"PROVOKATİF KİŞİ HALKLA İLETİŞİM KURMAMIZA ENGEL OLDU"

Yaladığı olayı anlatan Yıldız, "Türkiye'de 1980 sonrası adı Barış konulan onlarca çocuktan sadece biriyim. Malatya'mızın ve ülkemizin felaketi yaşadığı ilk günden beri vatandaşımızın derdine çare bulmak için sahadayım. Elini sıktığımız çadırını kurduğumuz, yanında olduğumuz, gıdayı, suyu temin etmeye çalıştığımız tüm vatandaşlarımız ve tüm Malatya kamuoyu günlerdir yaptıklarımıza şahitler. Malatya'nın birçok yerinde ve depremin yaşandığı tüm yerlerde vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Bugün vatandaşlardan gelen şikayet üzerine bir yerde konteynerlerin kaldırıldığını duyduğumuz andan itibaren olay yerine geçtik ve vatandaşlarımızın derdini dinlemek için oraya gittik. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde provokasyon yaratan, provakatif kişi daha önce, utanarak söylüyorum, Malatya'da bir kurumun başkanlığını yapmış bir zat, halkla iletişim kurmamıza engel oldu. Bir saat boyunca oradayken halkın her söylediğine karşılık vererek sürekli provokatif davranışlarda bulundu. En son kendisini susturmak istememle beraber yanındaki kişilerle beraber bana saldırdılar." dedi.

"EĞER ÖNLEM ALINMAZSA AYNI İNSAN, AYNI DAVRANIŞLARA DEVAM EDECEK"

Yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Barış Yıldız olarak hiçbir şikayetim yok. Ama kamu vicdanı adına şikayetçiyim. Bu davranış Malatya'ya yakışmayan bir davranış. Bu davranış Malatya'nın adamlığına, insanlığına yakışmayan bir davranıştır. Olay yerinde, bizi sürekli provokasyona getiren, vatandaşın kendini ifade etmesine engel olan bu şahıs ve adamları bizlere, CHP'lilere bir saldırıda bulundu. Saldırı sonrası yanımda olan tüm arkadaşlardan, öfkeli vatandaşlardan rica ettim. Süküneti korumaları gerektiğini söyledim. Bizler iyiyiz ancak Malatya'da bu şekilde bir olayı yaşamış olmaktan dolayı üzgünüz ve utanç duyuyoruz. Bu provokatör davranışı kamunun vicdanına bırakıyorum. Orada olan mağdur vatandaşlar bizi gördüler, olaya tanıklar. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Adayımız geldiğinde bu şekilde provokasyon yapan birisi bugün de bu davranışa devam etti. Eğer önlem alınmazsa, yarın Malatya'nın utancı olarak aynı adam, aynı insan, adam demeye utandığım o şahıs, aynı davranışlara devam edecek ve tetikçileriyle saldırılarını sürdürecek. Kendimizi kamuoyunun vicdanına emanet ediyoruz."

"BARIŞ YILDIZ'IN KENDİSİ DE DEPREMZEDE"

İl Başkanı'na yapılan saldırıyı kınayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise şunları söyledi: "Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün depremin 37. günündeyiz. 37 günden beri İl Başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte Malatya'da sorunu ve enkazı olan her yere, dertlenen herkesle birlikte olmaya çalışıyoruz. Barış Yıldız'ın kendisi de depremzede. İki iş yeri ve evi yıkıldı. Evi ağır hasarlı. O da depremi en acı şekilde yaşıyor. O da günlerce Malatya'daki insanlar gibi banyo yapmadı. Günlerce bir yatakta yatmadı. Günlerce arabada uyudu. Ben buna şahidim. Hep birlikte 37 günden beri Malatya'nın her yoksul mahallesinde geziyoruz. Belediye Başkanlarımız katkılarıyla her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Kimi zaman gıda kimi zaman çadır kimi zaman hijyen ürünleriyle, tuvaletiyle, banyosuyla en uzaktan en yakına kadar ulaşmaya çalışıyoruz.

"O UTANÇLA, O UTANCI YAPAN KİŞİYİ BAŞ BAŞA BIRAKMAK İSTİYORUM"

Tüm siyasi partilere eşit mesafede, hiçbir siyasi ayrım gütmeden yardımımızı götürmeye çalışıyoruz. Allah rızası için bütün mağdurların kimliğin, kişiliğini sormadan yardım ediyoruz. Yaşanan olay acıdır. Malatya'da kardeşliğin bu kadar güçlü olduğu, hoşgörünün bu kadar güçlü olduğu bir kentte yaşanması Malatya için utanç vericidir. O utançla, o utancı yapan kişiyi baş başa bırakmak istiyorum. Maalesef geçmişte bir kurum başkanlığı da yapmıştır. Geçtiğimiz günlerde de Genel Başkanımıza durmadan laf atarak, bağırarak sözler söylemeye çalışmıştır. Rahatsız oldukları şey Malatya'nın huzurudur. Malatya'nın hoşgörüsüdür. Rahatsız olunan şey Malatya'nın var olan durumudur.

"KENDİ YAPTIĞI PİSLİĞİN İÇERİSİNDE BOĞULSUN"

Bizler çalışmalarımıza devam edeceğiz. Huzurumuzu ve barışımızı kimse bozamaz. Onlar ötekileştirebilir ama biz kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseye farklı bakmayacağız. Malatya'da yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. O kendi yaptığı pisliğin içerisinde boğulsun. Kendi nefretinde boğulsun. Kendi Malatya'nın kimliğine, kişiliğine, insanlığına yakışmayan o konumunda boğulmaya devam etsin. Cevap vermeyeceğiz. Biz o hareketlerin içerisinde olmayacağız. Ben Barış'ı da kutlamak istiyorum. Onların provokasyonuna gelmeyerek hoşgörüyle olayı savuşturmuştur. Acı olay yaşıyoruz. Enkazımız hala yerde. 37. günde insanlar hala çadır bulamamış. 37. günde bu yağmurun altında insanlar bekliyor. O insanlar nefretinde boğulmaya devam etsin."