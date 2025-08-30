30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünde, Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Vekili Nuri Aslan, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ve çok sayıda kişi katıldı. Vatan Caddesi'nde de düzenlenen törende, protokol konuşmalarının ardından askeri geçiş töreni yapıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla geçit törenine katılanları selamlayan vatandaşlar törene yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. 52'nci Motorlu Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Deniz harp okulu öğrencisi Alperen Dallar tarafından 'Donanma Destanı', Hava Harp Okulu öğrencisi İhsan Sarı'nın 'Koca Tepe' şiirini okuması, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem Çalışkan'ın '30 Ağustos' ve Lal Tuana Tongar'ın 'Bayrak' adlı şiir okuması yapıldı. Ardından Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları Spor Kulübü Halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Törende; Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tören geçişi yapıldı. İBB Zabıtası'na bağlı personeller Türk Bayrağı açarak yürüdü 1'inci Ordu, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçti. Vatan Caddesi'ndeki törene katılan vatandaşlar da elindeki Türk Bayrakları'nı sallayarak korteji izledi. Tören geçit resminin ardından sona erdi.