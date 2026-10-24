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Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapılmadı

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USGS, Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem olduğunu, merkez üssünün Port-Olry'nin 197 kilometre batı-kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Tsunami uyarısı yapılmadı; 6,3'lük artçı deprem oldu, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yok.

Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Vanuatu'nun Port-Olry bölgesinin 197 kilometre batı-kuzeybatısı olduğu bildirildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

İlk depremin ardından Port-Olry bölgesinin 170 kilometre kuzeybatısında 6,3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: AA
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