Van YYÜ Rektörü Şevli hakkındaki iddialara ilişkin soru önergesi yanıtlandı: Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na gönderildi

(ANKARA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hakkında, bir araştırma görevlisinin kamuoyuna açıkladığı cinsel saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin verilen soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, önergedeki iddiaların incelenmek üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na intikal ettirildiğini bildirdi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hakkında bir araştırma görevlisi tarafından kamuoyuyla paylaşılan cinsel saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

Yeneroğlu, önergesinde kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılıp araştırılmadığını, üniversite yönetimi veya ilgili kurumlar tarafından herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığını ve konuya ilişkin yürütülen idari süreçlerin hangi aşamada olduğunu sormuştu.

Bakan Tekin adına Yeneroğlu'na verilen yanıtta, söz konusu iddiaların incelenmek üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na gönderildiği belirtildi. Yanıtta, "Soru önergesindeki iddialar incelenmek üzere Kurulumuz Başkanlığı talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na intikal ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA