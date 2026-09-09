Haberler

Van YYÜ Rektörü Şevli hakkındaki iddialara ilişkin soru önergesi yanıtlandı: Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na gönderildi

Van YYÜ Rektörü Şevli hakkındaki iddialara ilişkin soru önergesi yanıtlandı: Yükseköğretim Denetleme Kurulu’na gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hakkında, bir araştırma görevlisinin kamuoyuna açıkladığı cinsel saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin verilen soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, önergedeki iddiaların incelenmek üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na intikal ettirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hakkında, bir araştırma görevlisinin kamuoyuna açıkladığı cinsel saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin verilen soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakanlık, önergedeki iddiaların incelenmek üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na intikal ettirildiğini bildirdi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli hakkında bir araştırma görevlisi tarafından kamuoyuyla paylaşılan cinsel saldırı ve tehdit iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi vermişti.

Yeneroğlu, önergesinde kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılıp araştırılmadığını, üniversite yönetimi veya ilgili kurumlar tarafından herhangi bir inceleme ya da soruşturma başlatılıp başlatılmadığını ve konuya ilişkin yürütülen idari süreçlerin hangi aşamada olduğunu sormuştu.

Bakan Tekin adına Yeneroğlu'na verilen yanıtta, söz konusu iddiaların incelenmek üzere Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na gönderildiği belirtildi. Yanıtta, "Soru önergesindeki iddialar incelenmek üzere Kurulumuz Başkanlığı talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu'na intikal ettirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Alevlerin karşısında tek yürek oldular! Kimi traktörle kimi motosikletle koştu

Afeti yaşayan ilden mest eden görüntü! Tek yürek oldular

Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Funda Bakış’ı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma

Funda'yı öldüren 21 yaşındaki Zehra'dan skandal savunma
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Arda Güler ödülü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Milyon dolarlık 40 lüks araç İstanbul'da! Gören gözlerine inanamadı

Milyon dolarlık 40 lüks araç İstanbul'da! Gören gözlerine inanamadı
Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak

Kahramanmaraş ilk kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak
Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

Eşine "Parka gidiyoruz" dedi! Anne ve 3 çocuğundan haber yok
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız su altı aracını ele geçirdik

Hürmüz'de ABD'ye şok! İran gelişmiş su altı aracını ele geçirdi