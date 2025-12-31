Vanlı minik öğrencilerden Samsunlu akranlarına yeni yıl hediyesi

Van'ın Erciş ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Samsun'daki akranlarına kitap ve yeni yıl mesajlarını yazdıkları kartpostal ulaştırdı.

Sahilkent Anaokulu'nda görevli öğretmenler, unutulmaya yüz tutan kartpostal ve mektuplaşma geleneğini yeni nesillere aktarmak, öğrencilerde paylaşma duygusunun artmasını sağlamak amacıyla "Gönül Köprüsü" projesini yürüttü.

Bu kapsamda, öğretmenlerinin destekleriyle süsledikleri kartpostallara yeni yıl mesajları yazan öğrenciler, Van'ı simgeleyen çeşitli hediye ve kitapların olduğu zarflar hazırladı.

Minik öğrenciler, öğretmenleriyle PTT'ye gelerek hazırladıkları yılbaşı zarflarını, Samsun Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndaki ana sınıfı öğrencilerine gönderdi.

Kısa süre sonra zarfları teslim alan Samsunlu öğrenciler de öğretmenleri aracılığıyla çektikleri videoda Vanlı akranlarına teşekkür etti, aldıkları zarflara karşılık hediye gönderdi.

" Van'dan Samsun'a uzanan bir yolculuğa çıktık"

Sahilkent Anaokulu Müdürü Mustafa Coşkun, AA muhabirine, kartpostal ve mektuplaşma geleneğini yaşatmak için Samsunlu öğrencilerle gönül köprüsü kurduklarını söyledi.

Etkinliğin önemine değinen Coşkun, şunları kaydetti:

"Mektuplaşma kültürümüzü yaşatmak adına hazırladığımız yeni yıl kartlarını ve Van'ımızı tanıtan çeşitli hediyeleri Samsun'daki minik arkadaşlarımıza gönderdik. Sayın Valimiz Ozan Balcı'nın himayelerinde yıllardır başarıyla sürdürülen Kitap Van Projesi kapsamında alıp okuduğumuz kitapları da zarfın içerisinde koyduk. Samsunlu ana sınıfı öğrencileriyle gönül köprüsü kurduk. Bu kapsamda, Van'dan Samsun'a uzanan bir yolculuğa çıktık. Öğrencilerimizle mektup ve kart gönderme geleneğini yaşatmaya çalışıyoruz."

"Onların heyecanı süreç boyunca çok fazlaydı"

Ana sınıfı öğretmeni Nevruz Aycan da "Sınıfımız ile Samsun'a bir gönül bağı kurduk. Eskiden tek iletişim yollarından olan kartpostal tekniğini kullanmak istedik. Çocuklarımız, Samsun'daki mektup arkadaşlarına bütün bir yıl istedikleri, diledikleri, masum güzel dileklerini çizdiler. Onların heyecanı süreç boyunca çok fazlaydı. Samsun'daki arkadaşlarımızın heyecanını da şimdiden buradan hissedebiliyoruz. Tüm sürece çocuklarımızı dahil ettik. Kartlarımızın hazırlanmasından, postalanmasına kadar birlikte hareket ettik. Kartlarımızın yanında ilçemizi tanıtan küçük hediyeler düşündük." diye konuştu.

Gönderdiği videoda Vanlı öğrencilere teşekkür eden Samsun Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda görevli okul öncesi öğretmeni Sevil Şencan ise "Van'daki arkadaşlarımıza yapmış olduğumuz yeni yıl kartlarını en kısa zamanda göndereceğiz. Bu kartlar sadece bir kağıt değil, sevginin, umudun, empatinin, paylaşmanın küçük bir simgesi. Yeni yılın tüm öğrencilerimize huzur, sağlık, barış, mutluluk getirmesini umut ediyorum." dedi.