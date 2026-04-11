Van ve Hakkari'deki operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de jandarma tarafından uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 446 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Van, Gürpınar, Gevaş, Çaldıran ve Yüksekova Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonların düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 422 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ile 10 kilogram esrar olmak üzere 446 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve 8 şüphelinin yakalandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Daire Başkanlığımızı, kahraman jandarmamızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.