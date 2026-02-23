Haberler

İçişleri Bakanlığı: Van ve Hakkari'de 406 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda metamfetamin, skunk ve esrar gibi maddeler yakalandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van, Gevaş, Çaldıran, Başkale ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram uyuşturucu madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu imalatçısından satıcısına kadar zehir tacirlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: ANKA
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

Yeni kar yağışı geliyor! Tarih verildi

Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım

