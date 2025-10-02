Van, Muş ve Bitlis'te İsrail'in Saldırısına Tepki Gösterildi

Van, Muş ve Bitlis'te, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterildi.

Van'da Beşyol Meydanı'nda toplanan Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Van Filistin'e Destek Platformu Üyesi Alaattin Demirel, bugün insanlığın gözü önünde bir utancın daha yaşandığını söyledi.

İsrail işgal ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. On yıllardır Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir. Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırım şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ediyor."

Muş

Muş'ta, Kent Meydanı'nda bir araya gelen Mescid-i Aksa Platformu üyeleri, Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınadı, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Toplanan grup adına açıklama yapan platform üyesi Hüseyin Yaşar, insanlığın gözü önünde bir utancın daha yaşandığını söyledi.

Gazze'de yıllardır süren abluka ve iki yılı aşan soykırımın, şimdi de denizlerde sivil yardım gemilerine yönelen saldırıyla devam ettiğini dile getiren Yaşar, şöyle devam etti:

"Buradan açıkça sesleniyoruz. İslam ülkelerinin liderleri, Gazze'yi, Sumud'u yalnız bıraktınız. Bugün bu meydanlarda yükselen ses, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a selam, aynı zamanda başkentlerinize açık bir uyarıdır. Bu meydanlardan yükselecek ses, Kudüs'e, Gazze'ye, Sumud'a ve tüm mazlum coğrafyalara umut olacaktır. Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz ve zalimin karşısında dimdik duruyoruz."

Bitlis

Bitlis'te, Bitlis-Tatvan kara yolu Üçyol mevkisinde bir araya gelen vatandaşlar, oluşturdukları konvoyla kent merkezinde tur atarak Bitlis Mevlana Parkı'na geldi.

Filistin bayrakları taşıyan gruptakilerin, tekbir getirerek İsrail aleyhine slogan atmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına açıklama yapan Bitlis Filistin Dayanışma Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Karakaya, Gazze'nin şeref, izzet ve onur olduğunu, Gazze'ye sahip çıkanların bu şereften ve onurdan pay alacaklarını söyledi.

Dua edilmesiyle son bulan programa, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.