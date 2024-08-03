Van, Muş ve Bitlis'te İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi.

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada basın açıklaması yapan platform sözcüsü Mehmet Emin Akaslan, İsmail Heniyye'nin çağrısı üzerine meydanlara indiklerini söyledi.

Akaslan, "Gazze direnişine destek olmak, onları alkışlamak, mücadelelerine ses vermek, Filistinli esir kardeşlerimizle dayanışmak, katil Siyonistleri ve onları alkışlayanları lanetlemek için meydanlardayız. Sistemi kökten reddetme vaktidir. Artık dünyayı bu düzenbazların düzeninin dışında yeniden kurma vaktidir. İmanımızı yenileme, amelimizi düzenleme, ihlasımızı kuşanma vaktidir. Her şeyi kökten silme, reddetme, saf, arı, temiz kaynaklarımızdan yeniden kurma vaktidir." dedi.

Muş

Muş'ta Mescidi Aksa Platformu öncülüğünde Kent Meydanı'nda bir araya gelenler, İmamı Şafi Camisi'ne kadar yürüdü.

Memur-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını belirtti.

Heniyye için bir araya geldiklerini ifade eden Barışan, "Torunları, çocukları şehit edildi. 'Benim torunlarımın, çocuklarımın kanı Filistinli çocukların kanından daha değerli değil.' dedi. Yaklaşık 40 bin Filistinli şehit oldu. 100 binden fazla insan yaralandı. Sokaktaki çocukları öldürüyorlar." dedi.

Bitlis

Bitlis'te Hacı Mehmet Şirin Cami önünde toplanan vatandaşlar, açtıkları pankart ve dövizlerle Mevlana Parkı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından basın açıklamasını okuyan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek ve eylem çağrısına icabet etmek için toplandıklarını söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımının yaşandığını ifade eden Durak, şunları kaydetti:

"Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar, faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler soykırıma açık destek veriyor."