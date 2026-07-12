Haberler

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinlikler düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında çorap örme atölyesi, seramik söyleşisi, fotomaraton ve çocuk etkinlikleri gerçekleştirildi.

Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında atölye, söyleşi, fotomaraton ve çocuk etkinlikleri yapıldı.

Dün başlayan festival çerçevesinde Van Müzesi'nde açılan Çorap Örme Atölyesi, Anadolu'nun örücülük geleneğini uygulamalı olarak katılımcılarla buluşturdu.

Van İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Seramik" programında ise Van'ın somut olmayan kültürel miras unsurlarından seramik sanatı ele alındı.

Van Kent Meydanı'nda yapılan "FotoMaraton Van" etkinliğiyle amatör ve profesyonel fotoğrafçılar buluşturuldu.

Festival kapsamında belirlenen temalar doğrultusunda kentin dört bir yanını gezen katılımcılar, tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve gündelik yaşamı objektiflerine taşıdı.

"FotoMaraton Çocuk" etkinliğinde ise 8-13 yaş arasındaki çocuklar, aileleri ve deneyimli fotoğrafçılar eşliğinde Van sokaklarını keşfe çıktı.

İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Van İncisi: Sayfalar Arasındaki Van Macerası" etkinliğinde de yazar Zeynep Uzun, çocuklarla buluştu.

Van kedisi, inci kefali ve Akdamar Adası üzerinden kentin doğal ve kültürel değerlerinin anlatıldığı etkinlikte çocuklar, kitapların rehberliğinde Van'ın hikayesini keşfetti.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencisi profesör oldu, 29 yıl sonra öğretmenini ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu

Ameliyat edeceği kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı
Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Havalimanında gözaltına alınan CHP'li başkandan mesaj ver
'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı

"İçlerine şeytan girdi" deyip 2 ablasına kabusu yaşattı
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı
Yunanistan ve İsrail'den Ege'de gizli askeri test

Ege'de gizli askeri test! İddia vahim