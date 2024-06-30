Van Kültür Yolu Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali, düzenlenen etkinliklerle devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde NTV Spikeri Seda Öğretir, Van İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin göçünü konu alan "Kefi'nin maceraları" adlı kitabı hakkında katılımcılara bilgiler aktaran Öğretir, çocukların merak ettiği soruları cevapladı, kitabını hediye etti.

Daha sonra çocuklar ve aileleriyle Akdamar Adası'na giden Öğretir, AA muhabirine, daha önce birçok kez inci kefali göçünü izlemek için Van'a geldiğini, bu kez de "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında kentte bulunduğunu söyledi.

Vanlı çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Öğretir, "Çocuklarla, Van'ın kahramanı olan inci kefali üzerine yazdığım 'Kefi'nin maceraları' kitabını konuştuk, sohbet ettik. İnci kefallerinin ve bütün çocukların süper kahraman olduğunu düşünüyorum. İnci kefalleri ile çocukların birçok benzerlikleri var. Çocuklar aynı kefaller gibi zorluklar karşısında vazgeçmiyor, hepsi birer inci kefali gibi, ortak yönleri var." diye konuştu.

Çocuklarla buluştukça yazma konusunda daha fazla motive olduğunu dile getiren Öğretir, "İnci kefalleri yerel bir kahraman ama evrensel bir hikayesi var. Elimden geldiğince bu evrensel hikayeyi duyurmaya çalışıyorum. Çocuklarla her buluşmamda yeni ilhamlar, ipuçları geliyor. Kitabı yazıp bıraksaydım bu kadar etkili olmazdı. Çocuklarla bir araya geldikçe mutlu oluyorum." dedi.

Etkinliğin ardından Öğretir, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Neyzen Burcu Karadağ, sanatseverlerle buluştu

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında neyzen Burcu Karadağ da Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde müzikseverlerle buluştu, sevilen parçalarını seslendirdi.

Karadağ, anne tarafından memleketi olan Van'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kültür ve sanatın insanları bir araya getiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten Karadağ, şöyle konuştu:

"Festival kapsamında burada müzisyenler, ressamlar, yazarlar ve şairler olarak bir aradayız. Hepimiz Van halkına hizmet etmek ve güzel vakit geçirmelerini sağlamak için buradayız. Vatandaşlarımızdan çok güzel ilgi gördük. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yeni başlayan müzisyenlere tavsiyelerde bulunan Karadağ, "Hem sanatta hem de diğer mesleklerdeki başarı sabırla ve gayretle oluyor. Başarıyı hayal etmek gerekiyor. Hiçbir başarı kolay gelişmiyor. Gençlerimiz yeteneklerini doğru alanda kullanırsa her şeyi başarabilirler." değerlendirmesinde bulundu.