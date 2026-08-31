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Van ile Bitlis sınırlarındaki alan "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" ilan edildi

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Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alanın "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" ilan edilmesine karar verildi.

Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alanın " Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" ilan edilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan alan, "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" olarak belirlendi.

Öte yandan, Kars'ın merkez ilçesindeki bazı taşınmazların "Kars Atıksu Arıtma Tesisi Projesi (DAP)" kapsamındaki Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali Projesi'nin yapımı amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA
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