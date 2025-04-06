Van İl Milli Eğitim Müdürü'nden Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Kutlaması

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Aras, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu ve o dönemden bu yana ülkenin haklı sesini tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin en köklü ve güvenilir ajanslarından biri olarak görevini sürdürdüğünü vurgulayan Aras, şunları kaydetti:

"Demokratik değerlerimize, özgürlük anlayışımıza ve doğru haber ile toplumsal bilincin artırılmasına önemli katkılar sağlayan Anadolu Ajansının 105 yıllık geçmişinde elde ettiği başarıları, Türk basınına kattığı değerleri ve milli iradenin savunucusu olarak sunduğu hizmetleri büyük takdirle karşılıyoruz. Eğitim camiası olarak, AA'nın eğitime, kültüre ve toplumsal gelişime sağladığı katkılarından ötürü minnettarız. Bu anlamlı günde kurum çalışanlarına teşekkür ediyor, 105 yıllık bu onurlu yolculuğun devamında AA'nın ülkemiz ve milletimiz için daha nice yıllar boyunca önemli bir bilgi kaynağı olacağına inancımızı yineleyerek, kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."