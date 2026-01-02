Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1644 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1644 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipinin etkili olduğu kentte 625 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Tek katlı evler ve park halindeki araçların kara gömüldüğü ilçede soğuk havanın yanı sıra aralıklarla kar etkili oluyor.

Gece düşen çığ nedeniyle kapanan Van-Bitlis kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Hakkari

Kentte iki gün devam kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının şehir merkezinde 1, yüksek kesimlerde 2 metreye ulaştığı kentte araçlar ve tek katlı evler kar altında kaldı.

Vatandaşlar ve esnaf, ev ve iş yerlerinin önündeki, sürücüler de araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Kent sakinlerinin çatılarında biriken karı temizlemeye başladığı ilde kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 357 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, çarşı merkezinde gece boyunca yürüttükleri çalışmayla bir noktaya topladıkları kar yığınını, iş makineleriyle şehir dışına çıkardı.

Karayolları ekipleri de Çanaklı köyü yakınında düşen çığlar nedeniyle kapanan Hakkari-Van ile Hakkari Çukurca kara yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova, Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde de etkili olan kar yaşamı zorlaştırdı.

Söz konusu ilçelerde de tek katlı ev ve araçlar kara gömüldü, kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çukurca'da kar yağışını fırsata çeviren çocuk ve gençler, sokaklarda kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Bitlis

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te, kar ve tipi nedeniyle 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle il genelinde 294 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve karayolları ekipleri ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için anarterllerde, mahalle yollarında, cadde ve sokaklarda kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Araçların ve tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı küredi.

Muş

Kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 368 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Kapalı yolları açmak için ekiplerin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.