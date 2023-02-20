Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler dersbaşı yaptı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler okullarına döndü.

Van'da 1517 okulda 307 bin 90 öğrenci ve 17 bin 896 öğretmen dersbaşı yaptı.

Edremit ilçesindeki Erdemkent İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende sıraya giren öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler uzun süre sonra arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Hakkari

Kent genelinde 92 bin öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından okula gelmenin sevincini yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bayrak töreni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Şube Müdürü Oktay Kızılkaya'nın da katıldığı törende İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Gür, deprem felaketi nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, öğretmenlerin amacının şefkatli, kapsayıcı ve güven verici tutumla öğrencilere yaklaşmak olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bu süreçte yaşadıklarını anlatmalarına, kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerine olanak sağlanması gerektiğini belirten Gür, "Çocuklar uygun olmayan deprem görüntülerine, haberlere, olumsuz söylemlere maruz kalmış olabilirler. İlk derste hemen konuları anlatmak, bilgi vermek yerine onları dinlemeye zaman ayırmak çok daha kıymetli kıymetli olacak ve iyileştirici etki yaratacaktır." dedi.

Muş

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yeşilce İlkokulu'nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflara alındı.

Deprem bölgesinden gelen ve kent merkezi ve ilçelerdeki okullara yerleştirilen 157 öğrenci de ders başı yaptı.

Törene katılan Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, gazetecilere, Muş genelinde 687 okulda 114 bin 290 öğrenci ve 6 bin 819 öğretmenle ikinci döneme başladıklarını söyledi.

Afet bölgesinden gelen öğrencileri okullara yerleştirdiklerini belirten Kıvanç, "Bu öğrencilerin her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. Kırtasiye malzemesi ve kitapları dağıtılmıştır. Eğitim öğretim yılının ülkemize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremde hayatın kaybeden vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bütün ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

Bitlis

Bitlis 'te il genelinde 103 bin öğrenci dersbaşı yapmanın sevincini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Deprem bölgelerinden Bitlis'e 400'ün üzerinde öğrenci geldiğini belirten Korkmaz, depremzedelerin yaralarının sarılması için okullarda mobil tuvalet, ekmek ve soba üreterek gıda yardımında bulunduklarını kaydetti.