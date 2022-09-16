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Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi! 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

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Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde göçük meydana geldi. O sırada tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin göçük altında kalan 2 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde, bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van gündem haberleri... Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Hakkari Van Güncel Haberler

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