Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi! 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

Göçükten yaralı kurtulan işçi hastanede yaptığı açıklamada, "Bir anons geldi bize, göçük olmuş yağcılar gözükmüyor. Kepçeyi çağırdılar, biz kepçe ile, kamyoncu ile içeri girdik, elle çıkarmaya çalıştık. Malzeme çok olduğu için kepçe ile almaya çalıştık. Sonra elle almaya çalışırken yukarıdan taş geldi üzerime." dedi.