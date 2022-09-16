Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi! 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
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Van-Hakkari kara yolunda inşaat çalışmaları süren tünelde göçük meydana geldi. O sırada tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekibin göçük altında kalan 2 işçinin kurtarılmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkinde, bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı göçükte 2 kişi de enkaz altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.
Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel