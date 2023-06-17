Van Gölü'ne uçan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. İlçenin Göründü ve Altınsaç mahalleleri arasında K.Y. yönetimindeki 65 AAU 430 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi. Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma dalgıçları, sürücü K.Y. ile yanındaki H.B'nin cansız bedenlerini çıkardı.