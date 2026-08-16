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Van Gölü'nde 2 kardeş boğuldu, baba yoğun bakımda

Van Gölü'nde 2 kardeş boğuldu, baba yoğun bakımda
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VAN'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba Sami Açan (50) boğulma tehlikesi geçirdi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde serinlemek için Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan baba Sami Açan (50) boğulma tehlikesi geçirdi. Baba, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, öğle saatlerinde Tuşba ilçesindeki Amik Kalesi yakınlarında meydana geldi. Serinlemek amacıyla Van Gölü'ne giren Mert Açan (24) ile kardeşi Semih Açan (18), bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden baba Sami Açan da çocuklarını kurtarmak için göle atladı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ve boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 oğlu, ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne götürüldü. 2 kardeş hastanede hayatını kaybetti, baba ise yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki kardeşin cenazesinin İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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