Van Gölü'nden 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi - Haberler

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Van Gölü'nden 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Van Gölü'nden 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi

VAN Gölü'nü kirlilikten kurtarmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, bugüne kadar 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği gerçekleştirildi.

VAN Gölü'nü kirlilikten kurtarmak amacıyla başlatılan çalışmalarda, bugüne kadar 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizliği gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük sodalı gölü ve Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak ve gelecek nesillere daha temiz bırakmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı balçık ve dip çamuru temizliği sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda aylardır titizlikle sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi. 13,9 kilometrelik sahil bandındaki temizlikte, onlarca kamyon ve ekskavatör kullanıldı.

Van Gölü'nde, 2021 yılının Eylül ayında başlatılan dip çamur temizliği, 27 iş makinesi ve 40 personelle yürütülüyor. Çalışmaların bir an önce bitirilmesi hedeflenirken, temizlenen alanda ördekler ve diğer canlılar yüzüyor.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

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