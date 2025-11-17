Haberler

Van Gölü'nde Su Seviyesi Düşerken Antik Yol Ortaya Çıktı

Van Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla Çarpanak Adası'ndaki antik yol ortaya çıktı. Tuşba Belediyesi, boğulma vakalarına karşı uyarı levhaları astı ve denetimlerini artırdı. Bölge, görüntüleriyle cazibe merkezi haline geldi fakat tehlikeler hakkında halk uyarılıyor.

VAN Gölü'nde su seviyesinin azalması ile Çarpanak Adası'nda bulunan ve Ktouts Manastırı'na ulaşmak için yapılan 1 kilometrelik antik yolun büyük bölümü ortaya çıkarken; Tuşba Belediyesi, vatandaşların sık sık gittiği bölgede boğulma vakalarına karşı Türkçe-Kürtçe uyarı levhaları astı.

Van Gölü'ndeki en büyük adalardan biri olan Çarpanak Adası'ndaki Ktouts Manastırı'na ulaşımın sağlanması için yapılan 1 kilometrelik antik yolun büyük bölümü, su seviyesinin düşmesi ile ortaya çıktı. Tuşba Belediyesi, vatandaşların sık sık gittiği bölgede boğulma vakalarına karşı Türkçe-Kürtçe uyarı levhaları asıp, denetimlerde bulunuyor.

'BÖLGEDE SU AKINTILARI FAZLA'

Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Birim Müdürü Burak Işık (45), gölün riskli bölgelerinde boğulma vakalarına karşı zabıta ekiplerinin sürekli denetim yaptığını ve o bölgelere uyarı levhalarının asıldığını söyledi. Işık, "Çarpanak Adası'nda gölün çekilmesiyle birlikte antik yol ortaya çıkmış. Belediye olarak başta bu bölge olmak üzere Mollakasım'daki mavi bayraklı plaj ile diğer riskli bölgelere Kürtçe-Türkçe uyarı levhaları astık. Antik yolun ortaya çıktığı bölgede her ne kadar çok güzel bir görüntü olsa da gölün bu kısmında su akıntılarının fazla olması sebebiyle insanların kendi can güvenliği için dikkatli olmaları gerekiyor. Bu yol, akıntılar nedeniyle büyük tehlike arz etmektedir" dedi.

'CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ'

Işık, "Geçmiş yıllarda buralarda boğulma vakaları yaşanmış. Biz de buna önlem olarak uyarı tabelalarımızı yerleştirdik. Yaz mevsiminde olduğu gibi bu mevsimde de zabıta ekiplerimiz burada denetimlerde bulunup, nöbet tutuyor. Gölün içinde bulunan manastırı görmek için bölgeye gelen insanlar, zaman zaman tehlikeyi göze alıp, bu antik yolu kullanıyor. Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlarda gölün çekilmesiyle ortaya çıkan antik yol, cazibe merkezi haline gelmiştir. İl dışından gelen vatandaşlar, bu görüntüye bakarak bölgedeki kiliseyi görmek için geliyorlar. Ancak burada bilinmesi gereken nokta şudur; gerçekten o yol, çok tehlikeli. Dengelerini kaybedip, suya düşebilirler. Daha önce burada boğulma vakaları yaşanmış. Gelen vatandaşlarımızın uyarı levhalarımızı dikkate almalarını istiyoruz" diye konuştu.

'ANTİK YOLDA YÜRÜMEYİN' UYARISI

Belediye olarak Van Gölü'nün riskli olan tüm bölgelerine uyarı tabelaları astıklarını anlatan Işık, "Bu önlemleri, tedbirleri güncelleştirmeyi ve ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmayı planlamaktayız. Burada halkımızdan ricamız; bu uyarı levhalarının dikkate almaları ve özellikle çocukların gözetimsiz olarak antik yolda yürümelerine izin verilmemelidir. Sonuçta kurtarılmış her bir can, bizim için bir başarıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
