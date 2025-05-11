Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Van Gölü'nde Martıların İci Kefali Avı: Doğanın Görsel Şöleni

Van Gölü'nde Martıların İci Kefali Avı: Doğanın Görsel Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü Havzası'nda inci kefallerinin tatlı sulara göçü sırasında martıların avlanma anları görsel bir şölen sunuyor. Muradiye'deki akarsulara akın eden martılar, balık avlayarak beslenirken, fotoğraf tutkunları bu anları görüntülemeye çalışıyor. Yetkililer, martıların avlanma faaliyetlerini desteklemek için kaçak avcılıkla mücadele ediyor.

Van Gölü Havzası'nda yaşayan martılar, üremek için suyun tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayarak besleniyor.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara göç ediyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan akarsulardaki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor.

Balık göçünün yoğun yaşandığı Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, inci kefallerini avlayarak besleniyor.

Fotoğraf tutkunları da martıların balık kapma mücadelesini görüntülemeye çalışıyor.

"Çok güzel bir manzara var"

Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, AA muhabirine, balıkların tatlı sulara göç yolculuğunun bir süre önce başladığını söyledi.

Av yasağı süresince balığı korumak için çalışma yürüttüklerini belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Yasak başladığından bu yana 2,5 ton ölü, 1 ton da canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı yakalanan balıklar suya geri bırakıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Şu an balıkların göçü devam ediyor. Ekiplerimiz de sürekli sahada."

Doğa fotoğrafçısı Yasemin Doğanay ise "Tatlı sulara göç eden inci kefallerini fotoğraflamak için geldik. Martılar ve inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor. Balığın göç ettiği tatlı suları gezerek güzel fotoğraflar yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir manzara var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.