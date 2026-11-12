Van Gölü Havzası'nda kar yağışı geçen yıla göre neredeyse 1 ay erken başladı

Van Gölü Havzası'nda son yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle kış aylarında yağan karın önemi artarken, bu yıl yağışın geçen yıla göre erken başlaması sevindirdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, kar yağışının havza için hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Dağların doruklarında biriken karlar, yaz aylarında dereleri besleyerek çiftçilerin tarımsal sulama suyu olacak, inci kefalinin üreme alanları için de uygun habitat sağlayacak" dedi.

Son yıllarda yağışların azlığı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi başta Van Gölü olmak üzere havzasındaki su kaynaklarını olumsuz etkiledi. Bu yıl bölgenin bol yağmur alması ve kasım ayında yağan kar umut oldu. Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, son yıllarda Türkiye'de yaşanan kuraklığın özellikle göllerin çekilmesine ve tarımsal sulamada büyük sıkıntılar çıkmasına neden olduğunu söyledi. Bu nedenle kışın yağan kar yağışının büyük öneme sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Akkuş şöyle konuştu:

"Bu noktada kar yağışı büyük bir öneme sahip. Çünkü kar yağışı kışın yağarak dağların tepesinde birikiyor, yaz aylarında yavaşça eriyerek akarsuları besliyor. Adeta bizim yaz ayındaki kullandığımız suyun kaynağı kış ayında dağların doruklarında biriken karlar oluyor. Bu noktada Van Gölü Havzası çok çok kırılgan bir yapıya sahip çünkü kapalı bir havza. Yani havzaya dışarıdan hiçbir su girdisi yok. Bu sebepten dolayı havzanın su bütçesinde kış aylarında yağan kar yağışı büyük bir öneme sahip. Bu yüzden her yıl kış ayı geldiği zaman ya da kış ayına yaklaştığımız bu dönemlerde kar yağışı ne zaman başlayacak diye umutla bekler hale geldik. Bu noktada 2026 yılı bereketli bir yıldı. Fakat 2025, 2024, 2023 yılları adeta bizler için kabus niteliğinde yıllardı."

'BU YIL KAR DAHA ERKEN GELDİ'

Bu yıl kar yağışının kasım ayında başladığını ve dağların karlarla kaplandığını belirten Doç. Dr. Akkuş, Sentinel-2 uydusuna ait görüntülerde geçen yıl kasım ayında dağlarda kar örtüsünün yok denecek kadar az olduğunu, bu yıl ise havzanın kuzey ve güneyindeki geniş alanların karla kaplandığını belirtti. Doç. Dr. Akkuş, "Sentinel-2 uydu görüntülerini incelediğimiz zaman geçen yıl bugün, geçen yıl bu zamanlar kar yağışının olmadığını, dağların tamamen kardan ari olduğunu görüyoruz. Bu sene kar erken geldi, yani neredeyse 1 ay daha erken dağlara yağdı ve bugün Van şehrinin çevresi dağlar adeta beyaz örtüyle kaplı. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki günlerde bu kar yağışı bu hızla devam edecek ve dağların doruklarında karlar birikecek. Çünkü dağların doruklarında biriken karlar yaz aylarında dereleri besleyerekten çiftçilerin tarımsal sulama suyu olacak, gölden gelen inci kefallerinin üreme için uygun habitat sağlayacak" dedi.

'COP31'DE ALINACAK KARARLAR ÖNEMLİ'

Yaşanılan bu olayların küresel iklim değişiminin en bariz yansımalarını oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Akkuş, "Bu noktada, bu yıl ülkemizde gerçekleştirilen COP31 zirvesi de çok büyük öneme sahip. Çünkü COP31 zirvesinin sonucunda alınacak kararlar ve bunların uygulanması, küresel iklim değişiminin etkilerinin ne yönde seyredeceğini ortaya koyacak. Ümit ediyoruz ki bu zirvede kesin kararlar alınır, bunlar uygulanır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı