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Van Gölü'nde sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Van Gölü'nde sürüklenen 3 kişi kurtarıldı
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Van'ın Tuşba ilçesinde can simidiyle açıldıkları Van Gölü'nde rüzgar nedeniyle kıyıdan 1 kilometre sürüklenen biri çocuk üç kişi, AFAD, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Bir kadının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen biri çocuk üç kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Çakırbey Mahallesi mevkisinde can simidiyle Van Gölü'ne açılan iki kadın ve bir çocuk, rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık bir kilometre uzaklaştı.

Geri dönemeyen 3 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gölde mahsur kalan 3 kişi, sudan çıkarılarak botla kıyıya ulaştırıldı.

İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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