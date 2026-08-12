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Van-KKTC uçuş görüşmeleri savaş nedeniyle askıya alındı

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Van ile KKTC arasında planlanan direkt uçuşlar için görüşmeler, İsrail-ABD'nin İran'a saldırıları sonrası askıya alındı. TÜRSAB yetkilisi, 2027'de başlamasını umduklarını ve bölgeden ciddi yolcu potansiyeli olduğunu belirtti.

VAN ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında haftada 3 gün karşılıklı yapılması planlanan direkt uçak seferleri için görüşmeler, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrası yaşanan savaş nedeniyle askıya alındı. TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, görüşmelerin sürdüğünü, 2027 yılında uçuşların başlamasını umut ettiklerini söyledi.

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe, Van ile Kıbrıs arasında direkt uçuşun bölge açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Van'ın yanı sıra Hakkari, Muş, Bitlis, Ağrı ve Iğdır gibi çevre illerden de ciddi bir yolcu potansiyeli bulunduğunu ifade eden Özgökçe, İran'dan gelen yolcuların da bu potansiyeli artırdığını söyledi.

'BAĞLANTILI UÇUŞLARDA CİDDİ BİR HAREKETLİLİK GÖRÜYORUZ'

KKTC'de yaşayan İranlılar olduğunu, çok sayıda Kıbrıs'a giden İranlı turist bulunduğu belirten Özgökçe, savaşın ardından hava yolu şirketlerinin doluluk ve yolcu potansiyeline ilişkin yeniden değerlendirme yaptığını söyledi. Özgökçe, hava yolu şirketiyle görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Van'dan İstanbul, Ankara veya Adana'ya gidip oradan Kıbrıs'a uçan yolcuların yoğunluğunu görüyoruz. Biletleri acentelerimiz satıyor. Burada ciddi bir pazar ve hareketlilik olduğunu, Van-Kıbrıs arasında direkt uçuşun artık bir ihtiyaç haline geldiğini ifade ettik. Van'dan Kıbrıs'a gitmek isteyen yolcular şu anda İstanbul, Ankara, İzmir veya Antalya gibi kentler üzerinden aktarmalı seyahat etmek zorunda kalıyor. Bu da hem zaman hem de maliyet açısından yolcuları mağdur ediyor. Ayrıca haftada bir gün Diyarbakır'dan direkt uçuşla Kıbrıs'a ulaşabiliyor. Bazı yolcuların aktarmalar nedeniyle havalimanlarında 13-15 saat beklediğini biliyoruz" diye konuştu.

Van'dan Ercan Havalimanı'na direkt uçuşun yaklaşık 1 saat 20 dakika sürmesinin beklendiğini belirten Özgökçe, bunun bölge halkı için büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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