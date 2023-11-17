Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yakın zaman aralığında Van'da iki kez görülen kuzey ışıklarının görülmeye devam edebileceğini söyledi. Kuzey ışıklarının turizme büyük bir katkısı olduğunu dile getiren Alaeddinoğlu, bu olayın depremlerle bir ilgisi olmadığını ve endişe duyulmaması gerektiğini belirtti.

Van'daki 'kuzey ışıkları' görülmeye devam edecek

Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu :

"Kuzey ışıkları kutuplarda yeşil, ekvatora doğru kırmızı olur"

"Kuzey ışıklarına olumsuz anlam yüklememek gerek"

VAN - Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yakın zaman aralığında Van'da iki kez görülen kuzey ışıklarının görülmeye devam edebileceğini söyledi.

Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde sıklıkla görülen kuzey ışıkları (kutup aurorası), geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin farklı noktalarında görüldü. Yakın zaman aralığında Van'da iki kez görülen kuzey ışıkları, görselliğiyle eşsiz bir manzara sundu. Güneşteki aktivitelerin artışından kaynaklı görülmeye başlanan kuzey ışıkları, Van'ın Özalp ilçesinde kırmızı tonlarda görüldü. Uzmanlar, kutuplarda yeşil olarak görülen ışıkların, ekvatora doğru kırmızı tonlarına dönüştüğünü belirtiyor. Öte yandan uzmanlar, normal bir doğa olayı olan kuzey ışıklarının, bir tehdit olarak düşünmemek gerektiğini kaydetti.

"Ekvatora doğru geldikçe kırmızı tonuna dönüşüyor"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kuzey ve güney yarım kürede kutup dairelerine yakın bölgelerde ortaya çıkan kutup aurorasının güneşten patlamalar sonucu ortaya çıkan parçacıkların etkileşiminden kaynaklandığını belirtti. Kutup dairesine yakın yerde yeşilin tonlarıyla temsil edilen ışığın ekvatora doğru geldikçe renk skalalarının farklılaştığını ve kırmızı tonuna dönüştüğünü ifade eden Alaeddinoğlu, "Bunun kızıla dönüşmesi manyetik alanla alakalıdır. Bu çok doğal bir olaydır. Işığın ortaya çıktığı yerlerde görsel şölen olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ışıkların görülme sıklığı kutup bölgelerine doğru artarken, ekvatora doğru geldikçe azalır. Yani çok daha az görülürler. Oysa kutup bölgelerinde bunlar belli aralıklarla ve sıklıkla görülürler" dedi.

"Bu çok özel bir olay"

Kuzey ışıklarının turizme büyük bir katkısı olduğunu dile getiren Alaeddinoğlu, "İnsanlar bununla ilgili geziler düzenler. Sıklıkla görüldüğü ülkeler bu ışıkları turizme konu ederler. Yani insanlar ışıklara hem canlı tanıklık etmek hem de fotoğraflamak için seyahat eder. Görüldüğü ülkeler de bundan çok ciddi bir gelir elde eder. Dolayısıyla buna herhangi bir olumsuz anlam yüklememek lazım. Bu ışıklar aslında geçmişte de görüldü ve bundan sonra da görülecek. Ancak sıklıkları farklılaşabilir. Çünkü güneşteki patlamayla ilgili bir olaydır. Bu parçacıklar hangi bölgeye daha çok ulaştıysa muhtemelen o bölgede görülme sıklıkları artıyor. Dolayısıyla yakın zaman aralığıyla Van'ın Özalp ilçesinde iki defa görülüyor. Bunu görenler açısından bir şans olarak düşünmek ve başka bir şeye yormamak lazım" diye konuştu.

"Endişe duymaya gerek yok"

Kuzey ışıklarının muhtemel bir depremin ön habercisi olmadığının altını çizen Alaeddinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun depremlerde hiçbir ilgisi yoktur. Bununla ilgili bir endişe duymaya gerek yok. Dünyadaki manyetik alan güneşteki o parçacıkların bize sunduğu birer şölendir. Umarım bir gün bende buna tanıklık ederim. Dolayısıyla bunlarla ilgili olumsuz bir şey düşünmemek lazım."