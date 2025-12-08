Haberler

Doç. Dr. Alkan: Van'da 10 yıl içinde 5'in üzerinde bir depremin olma ihtimali oldukça yüksek

Doç. Dr. Alkan: Van'da 10 yıl içinde 5'in üzerinde bir depremin olma ihtimali oldukça yüksek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede daha büyük depremler olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Alkan, özellikle yapı-zemin uyumunun önemine dikkat çekti.

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hamdi Alkan, Tuşba ilçesinde dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Alkan bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, "Yaptığımız çalışmalara göre kısa ve orta vadede, özellikle gelecek 10 yıl içinde büyüklüğü 5'in üzerinde, hatta 5.5'in üzerinde bir depremin oluşma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremle ilgili açıklamalarda bulunan YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van Gölü'nün doğusunda, kent merkezinin kuzeydoğusunda yaklaşık 30-35 kilometre mesafede gerçekleşen depremin küçük-orta büyüklükte olduğunu ancak teknik özelliklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Depremin farklı sismoloji ajanslarının çözümlerinde derin odaklı olarak değerlendirildiğini belirten Doç. Dr. Alkan, "İlk verilerde sığ görünen deprem, detay çözümlerde derin bir deprem olarak karşımıza çıktı. Depremin hem doğrultu atımlı hem de bindirme mekanizması özellikleri taşıması, bölgede birden fazla tektonik unsurun aynı anda çalıştığını gösteriyor. Van Fay Zonu'nun kuzeyindeki bindirme ile 2015 yılında yapılan bir çalışmada tanımlanan Çolpan Fayı'nın bulunduğu bölgede gerçekleşmiş olması da önemli bir işaret" dedi.

'YAPI-ZEMİN UYUMU BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Uzun süredir Van Gölü'nün doğusundaki fay zonlarına dikkat çektiklerini belirten Doç. Dr. Alkan, Erciş, Çaldıran ve Van Fay zonlarının yanı sıra Gevaş bölgesindeki bindirmenin de önemli olduğunu dile getirdi. Deprem büyüklüğünün küçük olmasına rağmen özellikle Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde daha şiddetli hissedilmesinin nedeninin zayıf zemin koşulları olduğunu belirten Doç. Dr. Alkan, "Zemin özellikleri nedeniyle küçük depremler bile büyütülerek hissediliyor. Bu nedenle yapı-zemin uyumu büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara yapı güvenliği konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Alkan, özellikle 2019 öncesi inşa edilen binaların teknik denetimden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bununla ilgili belediyelere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine veya Jeofizik Mühendisleri Odası'na başvurarak zemin ve yapı ile ilgili teknik inceleme yaptırmanın mümkün olduğunu belirten Doç. Dr. Alkan, "Bu kontroller, olası risklerin tespit edilmesi açısından hayati öneme sahip" diye konuştu.

'BÖLGEDEKİ GERİLME BİRİKİMİ DEPREM BEKLENTİSİNİ DESTEKLİYOR'

Bölgedeki tektonik hareketlilik ve mevcut gerilme birikimi dikkate alındığında Van Gölü'nün doğusunda önümüzdeki yıllarda önemli bir sismik aktivitenin yaşanabileceğini kaydeden Doç. Dr. Alkan, "Yaptığımız çalışmalara göre kısa ve orta vadede, özellikle gelecek 10 yıl içinde büyüklüğü 5'in üzerinde, hatta 5.5'in üzerinde bir depremin oluşma ihtimali oldukça yüksek. Bölgedeki gerilme birikimi, durgunluk ve aletsel veriler bu beklentiyi destekliyor. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay zonlarının etkileşimi, Anadolu levhasının hareketi ve İran üzerinden gelen tektonik kuşağın Van çevresini deprem açısından kritik bir bölge haline getiriyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title