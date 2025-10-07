Van'da Yol Kontrolünde 380 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde İran uyruklu şüphelinin üstünde 380 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Ekim'de Erçek Mahallesi mevkisinde yol kontrol uygulaması yapıldı.

Kontroller sırasında İran uyruklu A.P'nin üst aramasında 380 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.