Haberler

Van'da Yol Kontrolünde 380 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Van'da Yol Kontrolünde 380 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde İran uyruklu bir şüphelinin üstünde 380 sentetik hap bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde İran uyruklu şüphelinin üstünde 380 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 Ekim'de Erçek Mahallesi mevkisinde yol kontrol uygulaması yapıldı.

Kontroller sırasında İran uyruklu A.P'nin üst aramasında 380 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.