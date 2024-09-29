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Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor: Telefon ve kulaklığı bulundu

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Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Arama ekipleri Van Gölü sahilinde cep telefonu ve kulaklığını buldu. Polisin çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeği yedikten sonra dışarı çıktı. Kabaiş geri dönmeyince, telefonla da ulaşamayan arkadaşları dün saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, Rojin Kabaiş'in 27 Eylül günü saat 18.30'da Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor: Telefon ve kulaklığı bulundu

VAN GÖLÜ SAHİLİNDE CEP TELEFONU VE KULAKLIĞI BULUNDU

Dün Karaiş'in arkadaşları, Van Gölü sahilinde arama yaptı. Aramalarda kayıp Rojin'e ait olduğu belirtilen cep telefonu ve kulaklık bulundu. Bölgeye gelen polis dalgıç, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri, gölde tekne ve botlarla arama çalışması başlattı. Aramaların yapıldığı sahile güvenlik şeridi çekilirken, Kabaiş'in ailesi de çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi. Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 3 gün önce üniversiteye geldiği belirtildi.

Kayıp üniversite öğrencisi aranıyor: Telefon ve kulaklığı bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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