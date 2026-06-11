Van'da Azerbaycan-Küresünniler kardeşlik programı

VAN'da Küresünniler Derneği tarafından Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla 'Azerbaycan-Küresünniler Kardeşlik ve Gönül Köprüsü Programı' düzenlendi.

İpekyolu Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kenan Memedov, Azerbaycan Türkiye Dernekler Federasyonu Başkanı Adalet Turan, Federasyon Başkan Yardımcısı Perviz Mehmetzade, Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Ziya Zakir Acar, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ile çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşının okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerini konu alan kısa film gösterimi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Van Küresünniler Derneği Başkanı Bilal Yücebaş, burada yalnızca bir kültür programı için değil, yüzyıllardır aynı gönül coğrafyasını paylaşan iki kardeş milletin birlik ve kardeşliğini yeniden haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi. Van'ın tarih boyunca farklı kültürlerin, toplulukların ve inançların birlikte yaşadığı kadim bir medeniyet şehri olduğunu belirten Yücebaş, "Küresünniler de bu kadim şehrin en önemli renklerinden biridir. Bizler yüzyıllardır Van'da yaşayan, bu toprakların havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini paylaşan bir topluluğuz. Van'ın Kürt aşiretleriyle, Türk topluluklarıyla, kanaat önderleriyle, esnafıyla, çiftçisiyle, gençleri ve ihtiyarlarıyla kurduğumuz bağ sadece komşuluk bağı değildir. Bu bağ aynı sofraya oturmanın, aynı düğünde halay çekmenin, aynı cenazede omuz vermenin ve aynı vatan için dua etmenin bağıdır" diye konuştu.

Farklılıkların çatışma değil zenginlik olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Yücebaş, "Güçlü toplumlar birbirine benzeyen insanların değil, birbirine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumlardır. Küresünniler olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine bağlılığımızı dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdüreceğiz. Aynı zamanda Azerbaycan ile olan kültürel bağlarımızı yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

'DÜNYADA İKİ DEVLET ARASINDA BENZER BÖYLE BİR İLİŞKİ BULUNMAMAKTADIR'

Programda konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ise etkinliğin Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü ile Şuşa Beyannamesi'nin imzalandığı 15 Haziran'a denk gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti. Azerbaycan'ın bugün bölgenin en gelişmiş devletlerinden biri olduğunu söyleyen Aliyev, "Bu gelişimde ve güçlü bir devlet haline gelmesinde Haydar Aliyev'in büyük payı vardır. Haydar Aliyev, halkımızın tarihinde silinmez izler bırakmış bilge bir devlet adamıdır. Onun ileri görüşlü siyaseti sayesinde Azerbaycan bağımsızlığını korumuş, gelişmiş ve istikrarı sağlamıştır. Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu 'Bir millet, iki devlet' anlayışı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' sözleri üzerine kurulan ilişkiler bugün tarihinin en güçlü dönemini yaşamaktadır. Dünyada iki devlet arasında bunun benzeri bir ilişki bulunmamaktadır" dedi.

Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının kardeşlik bağlarının gelişmesi için katkı sunması gerektiğini belirten Aliyev, "44 günlük vatan savaşı sırasında Türk halkı ve Türk devletinin siyasi ve manevi desteğini gördük. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Geçen yıl Kars'ta, bu yıl da Iğdır'daki okullarımızda 'Bir Millet İki Devlet' sınıfları oluşturduk. İnşallah yakın zamanda Van'da da bunu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin resmi olarak müttefiklik seviyesine yükseldiğini kaydeden Aliyev, şöyle devam etti:

"Elbette biz daha önce de müttefiktik ancak bu beyanname ile ilişkilerimiz resmi bir müttefiklik çerçevesine kavuşmuştur. Şuşa Beyannamesi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de Azerbaycan Milli Meclisi'nde onaylanmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Azerbaycan dış politikasında Türkiye ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesi en önemli önceliklerden biridir."

Bağımsızlığı korumanın elde etmekten daha zor olduğunu vurgulayan Aliyev, "2020 yılında İkinci Karabağ Savaşı ve 2023 yılında gerçekleştirilen antiterör operasyonu sonucunda Azerbaycan toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamıştır. Bu iki olay Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılmıştır. Elbette bunun bedeli şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla ödenmiştir. Bu nedenle hayatımız boyunca onlara borçluyuz ve onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının Türk dünyasında daha güçlü bir birlik oluşturduğuna inanıyorum. Bölgemizde yaşanan olumlu gelişmelerin önemli bir kısmı Karabağ Zaferi'nin sonuçlarıdır" dedi.

Program kapsamında Azerbaycanlı sanatçılar Efsane Babayeva ve Behruz Guliyev konser verdi. Ayrıca 15 kadın ve 15 erkekten oluşan 30 kişilik Azerbaycan Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Katılımcılar müzik ve halk dansları gösterileriyle renklenen etkinlikte Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını pekiştiren kültürel programları izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı