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Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı

Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
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Elazığ'ın Arıcak ilçesi Akdağ bölgesinde havaların ısınmasıyla binlerce uçan böcek aynı anda havalanarak gökyüzünde siyah bir bulut oluşturdu. İlginç görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte binlerce uçan böcek aynı anda havalandı. Gökyüzünü kaplayan böcek sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüksek rakımlı bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünde adeta siyah bir bulut tabakası oluşturan binlerce böcek, bir süre sonra dağıldı. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan ve sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkan böceklerin oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Akdağ'da kaydedilen sıra dışı görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekerken, o anlar Rıdvan Güler isimli vatandaş tarafından anbean görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVolkan Arslan:

vaaay ne güzel görüntü olmuş bu böyle bir şey görmek isterdim ben de vallaha çok ilginç birşey böcekler de hemde ne kadar çok hepsi aynı anda uçmuş fotoğraf filan da çekilmiş mübarek adam

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Haber YorumlarıAyşen Öztürk:

bu böcek sürüleri bazen tehlikeli olabiliyo biliyorsunuz çiftçiler için falan ama yine de doğanın kendi düzeni var bunlar periyodik olarak oluyo diye biliyom yüksek bölgelerde böyle şeyler sık yaşanıyo aslında ama halk dikkat etmiyo genelde

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Haber YorumlarıNursel Dağcı:

vay be böyle bir şey mi var yani doğa gerçekten şaşırtıcı şeyler yapabiliyo ya bu görüntüleri görmek isterdim çok ilginç olmuş herhalde Arıcak tarafları da merak ettim açıkçası

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