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Van'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 13 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 13 Yaralı
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Van-Hakkari kara yolunda minibüs ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay yerinde ise sağlık ve güvenlik ekipleri müdahalede bulundu.

Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi öldü, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Van- Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınında, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, ekipler de yolda güvenlik önlemi aldı.

"Yaralıların hastaneye sevkini sağladık"

Kazanın ardından Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Balcı, "Maalesef üzücü bir trafik kazası oldu. Van-Hakkari kara yolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 13 vatandaşımız da yaralı olarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Sağlık birimlerimiz, AFAD, jandarma, UMKE ve diğer birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. 13 yaralıdan 4'ünün ağır olduğu ifade edildi. Yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Allah hepsine şifa versin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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