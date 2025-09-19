Okulu basıp sınıfta ders işleyen tanımadığı öğretmeni bıçakladı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda saat 08.30 sıralarında dehşet yaşandı.

SINIFIN ORTASINDA ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahıs, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.'ya saldırmak amacıyla okula geldi. Ancak öğretmenin öğleden sonra derse gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde ismi görünce onun derste olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi.

Saldırgan, o sırada ders işleyen ve olayla ilgisi bulunmayan Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi karın boşluğundan bıçakladı.

MÜDAHALE EDEN BİR ÖĞRETMEN DAHA YARALANDI

Okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı.

TUTUKLANDI

Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi. saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.