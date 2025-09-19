Okulu basıp sınıfta ders işleyen tanımadığı öğretmeni bıçakladı
Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan bir ilkokulda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahıs, sınıf öğretmeni olan kayınbiraderine saldırma amacıyla geldiği okulda olayla ilgisi bulunmayan Türkçe öğretmenini sınıfta ders işlerken bıçakla yaraladı. Müdahale etmek isteyen bir öğretmen de elinden yaralanırken etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edildi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde yer alan Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu'nda saat 08.30 sıralarında dehşet yaşandı.
SINIFIN ORTASINDA ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI
Edinilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahıs, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.'ya saldırmak amacıyla okula geldi. Ancak öğretmenin öğleden sonra derse gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde ismi görünce onun derste olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi.
Saldırgan, o sırada ders işleyen ve olayla ilgisi bulunmayan Türkçe öğretmeni E.Ş.'yi karın boşluğundan bıçakladı.
MÜDAHALE EDEN BİR ÖĞRETMEN DAHA YARALANDI
Okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı.
TUTUKLANDI
Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırılırken, endişeli anlar yaşayan öğrenciler evlerine gönderildi. saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.