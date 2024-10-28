Üye Girişi
Haberler

Van'da Öğrencilere Kitap Köşesi Hediye Edildi

Van'da Öğrencilere Kitap Köşesi Hediye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalledeki Dibekdüzü İlkokulunda 'kitap köşesi' oluşturarak öğrencilere Cumhuriyet Bayramı'nda hediye etti. İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, projeyle geleceğin liderlerinin yetiştirilmesine destek olunduğunu vurguladı.

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahalledeki okulda "kitap köşesi" oluşturdu.

Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Van Gölü'nün İnci Çocukları" projesi kapsamında Dibekdüzü İlkokulunda çalışma yürüttü.

Eğitime destek çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışma ile okulda oluşturan "kitap köşesi", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Açılışa katılan İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, geleceğin doktor, hakim, öğretmen ve polislerinin çocuklar ve gençler olacağını söyledi.

Öğrencilerin bu hedeflerine ulaşmaları için emek sarf etmeleri gerektiğini belirten Mutlu, "Polis arkadaşlarımız sizlere kütüphane kurmuş. Bugün Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 101. yıl dönümü. Daha nice yüzyıllara. Sizleri güzel yerlerde görmek istiyorum." dedi.

TDP Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Kübra Güler ise hazırladıkları "kitap köşesi"ni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Güler "Emniyet Müdürlüğü olarak okulumuzda kitap köşesi yaptık. Bu kitap köşesini de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü hediyesi olarak çocuklarımıza armağan ettik. Güzel etkinlik oldu. Çocuklarımız da biz de mutlu olduk." diye konuştu.

Öğrencilere hediyelerin verildiği programa, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Nazlı Timur - Güncel

Cumhuriyet Bayramı Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Kültür Sanat Murat Mutlu 3-sayfa Eğitim Güncel van

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 28-29 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 28-29 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Derbi ne zaman? Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır? 600 milyon lira vurgun yapan postacı kim, Şinasi Kozan kimdir? Drogba Bursapsor'u satın alacak mı? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı? Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli? Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.