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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'den beri kayıp. Ailesi ve güvenlik güçleri, aramalarını Van Gölü ve çevresinde sürdürüyor. Arama çalışmalarında drone, dalgıçlar, termal kameralar ve arama kurtarma köpekleri kullanılıyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Sahile yakın Bardakçı Mahallesi ile İskele sahil bandındaki metruk yapılar ve sazlık alanlarda arama yapan, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, arama kurtarma köpekleri ve termal kameralardan da yararlanarak kıyı bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.

"Tüm iz ve emareleri değerlendiriyoruz"

Van Valisi Ozan Balcı, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayıp öğrencinin babası Nizamettin Kabaiş ve yakınlarıyla da görüşen Balcı, gazetecilere, Rojin Kabaiş'in 25 Eylül'de babasıyla üniversite kaydını yapmak için kente geldiğini söyledi.

Kabaiş'in 25-26 Eylül'de kaldığı yurttan 27 Eylül Cuma akşamı çıktığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Cumartesi günü arkadaşları sahilde cep telefonu ve kulaklığını buluyor. Yurt görevlilerine haber veriyorlar. Ardından Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapılıyor. O günden itibaren Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, AFAD ve üniversitemiz eldeki tüm iz, emare ve delilleri değerlendirerek kızımızı bulmaya çalışıyor. Arama çalışmalarını sadece Van Gölü ve sahilinde yapmıyoruz. Kampüs içinde, çevre köylerde de arama yapılıyor. 81 ilin emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına kimlik bilgileri verildi. Neden buraya ağırlık verdik? Sahilde cep telefonuyla kulaklığı bulunduğu için. Tüm birimlerimiz 12 gündür yoğun bir şekilde kızımızı bulmaya çalışıyor."

Tüm bilgilerin titizlikle değerlendirildiğini vurgulayan Balcı, "Kaybolma ihtimaline karşı helikopterlerimiz gölü sürekli tarıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı botları yoğun şekilde çalışıyor. Dip taraması yapmak için Çanakkale'den sonar cihazı getirdik. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Dalgıçlarımız çalışıyor. Şehirdeki tüm kameralar inceleniyor. Emniyet Müdürlüğümüz ile Jandarma Komutanlığı bunun için özel birim oluşturdu. Tüm iz ve emareleri değerlendiriyoruz. Onun dışındaki bilgilere itibar etmemek lazım. En kısa zamanda kızımıza kavuşmayı dilerim." diye konuştu.

"Tüm işlemlerimizi açık ve şeffaf olarak yapıyoruz"

Rojin Kabaiş'e ait olduğu değerlendirilen telefonla ilgili teknik çalışmaların devam ettiğini anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar telefonu ilgili birimlere gönderdi. Teknik bir konu olduğu için bir şey söylememiz doğru olmaz. Çalışmalar her yerde yoğunlaştı. Tüm birimlerimiz kızımızı bulmaya çalışıyor. Biz de üzgünüz. İnşallah bir an önce kavuşuruz. Tüm işlemlerimizi açık ve şeffaf olarak yapıyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum. Çalışmaları işbirliği ve koordinasyon halinde yürütüyoruz. Valiliğin koordinesinde tüm birimler delilleri değerlendiriyor. Devletimizin tüm imkanlarını kızımızı bulmak için kullanıyoruz. Helikopterimiz, botlarımız, dalgıçlarımız, polis arama kurtarma timlerimiz, atlı birliklerimiz görev yapıyor. 6 kilometre sahil hattını tek tek taradılar. Çevre köyler, üniversite kampüsü ve ana yollarda tüm güvenlik kameraları inceleniyor. 81 ilimize bildirdik. Kızımızı bulana kadar çalışmalarımız her yerde devam edecek."

Balcı'ya İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Cemil Göya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir eşlik etti.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel

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