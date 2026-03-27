Van'da mart ayının sonunda kar yağışı

Van'da mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar ulaşarak yaşamı olumsuz etkiledi. Hakkari'nin Boybeyi köyünde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Sürücüler yolda kalırken, kar temizliği çalışmaları yapıldı.

Öte yandan, Hakkari'nin 2 bin 44 rakımlı Boybeyi köyünde de kar yağışı etkisini artırdı. Köyün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Köylüler, küreklerle kar temizliği yaparak ahırlara ulaşım sağlamaya çalıştı. Van-Hakkari kara yolunda ise kar yağışı nedeniyle bazı araç sürücüleri yolda kaldı. Sürücüler, araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
