Van'da kaçak avlanan 4,5 ton inci kefali ele geçirildi VAN'ın Muradiye ilçesinin Yalındüz ve Karahan bölgelerinde,jandarmanın denetimlerinde 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirildi. VAN'ın Muradiye ilçesinin Yalındüz ve Karahan bölgelerinde, jandarmanın denetimlerinde 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar, tekrar suya bırakıldı. Van Gölü'nün endemik türü olan ve üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan-15 Temmuz'da avlanması yasak inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz ve Karahan bölgesinde denetimler yapıldı. Son 1 haftada 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirilirken, 3 adet 600 metrelik ve 1 adet 300 metrelik manyat ağları, 1 balıkçı tulumu, bisiklet, kepçe ağı ve 110 boş çuvala da el koyuldu. Balıklar, tekrar suya bırakılırken, malzemeler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel Van Gölü Muradiye Hisarcık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van'da kaçak avlanan 4,5 ton inci kefali ele geçirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.